경남대, 글로컬대학 추진 설명회 개최 … 사업 추진 핵심 전략 공유

경남대학교는 7일 본관 대회의실에서 '2025년 글로컬대학 추진 설명회'를 열었다.

글로컬대학 최종 선정을 앞두고 '제조 AX 글로벌 허브 대학'으로의 도약 등 사업 추진의 핵심 전략과 준비 현황을 공유해 대학 구성원들의 지지 속에서 '글로컬대학 청사진'을 완성하겠다는 취지이다.

이날 설명에는 최선욱 RISE사업단장이 맡았다. 최선욱 단장은 글로컬대학 사업 추진에 핵심이 되는 '제조 AX 글로벌 허브대학'을 설명하면서 '경남대 중심의 경남형 제조업 혁신-피지컬AI 개발' 등 경남 제조업 인공지능 전환(AX)의 필요성과 디지털 전환을 준비하며 축적해 온 경남대의 혁신 역량에 대해 자세히 설명했다.

그러면서 ▲연차별 단계적 AX 확장 모델 구축 및 구체화 ▲초거대 제조AI 글로벌 연구센터와 연계한 기업 모델 적용 ▲제조산업의 AX전환 필요성 등 지난해 대비 변경된 핵심 목표와 세부 과제에 대해서도 설명했다.

이어 유남현 경남지능화혁신사업단장이 '초거대제조 AI 표준 모델'에 대해 설명했다.

이날 행사에는 경남대 교직원 300여명이 참석해 글로컬대학 사업 추진에 대한 의지를 다졌으며, 혁신 전략에 대해 학내 구성원들 간 다양한 의견을 주고받는 소통의 시간도 열렸다.





