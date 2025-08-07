본문 바로가기
고품질 깻잎 생산 위해 '전조재배' 중요

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.08.07 13:41

금산군, 꽃눈 분화 억제 야간 조명 실시 강조

사진=금산군 제공

사진=금산군 제공

8월은 깻잎 농사의 성패를 좌우할 수 있는 중요한 시기로 고품질 깻잎 생산량 증대를 위해 전조재배의 중요성이 강조된다.


전조재배는 인공적인 빛으로 식물의 생육을 조절하는 기술로 깻잎의 경우 일장이 15시간 이상이면 꽃눈 분화가 억제돼 잎을 계속 수확할 수 있다.

금산 지역의 깻잎 자연 개화기는 9월 6일경으로 이때의 일장은 12시간 30분이다.


깻잎 전조재배 시 조명 개시 시기는 본엽 2매가 출현했을 때다. 본엽이 나온 시기부터 다음 해 5월 1일까지 야간 조명을 운영하는 게 좋다.


조명 오후 12시부터 2시간까지를 기본으로 하루에 총 5시간 이상 켜줄 필요가 있다.

조명 광도는 25Lux 이상을 유지해야 하며 4~5평당 9W LED전구 1개를 하우스 중앙 2m 높이에 1~1.5m 간격으로 설치하고 하우스 폭이 7.5m 이상이면 2줄로 설치하는 게 좋다.


또한, 5분 조명 후 15분 조명을 끄는 과정을 오후 8시부터 오전 4시까지 반복하는 방법도 운용할 수 있다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

