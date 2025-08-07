거제 외도 해상서 투망 중 30대 외국인 선원 추락 … 해경 수색 중

통영해경이 경남 거제시 외도 인근 해상에서 조업 중 추락한 선원을 찾고 있다. 통영해양경찰서 제공 AD 원본보기 아이콘

7일 오전 8시 31분께 경남 거제시 외도 남서방 2㎞ 인근 해상에서 23t급 거제선적 기선권현망 어선에 타고 있던 인도네시아 국적 30대 남성 A 씨가 바다에 빠졌다.

신고받은 통영해양경찰서는 경비함정과 헬기 등을 동원해 사고 지점을 중심으로 수색을 벌이고 있다.

관련 기관과 해양재난구조대 등도 협조 요청을 받아 합동 수색을 펼치는 중이다.

당시 해당 어선에는 총 5명이 타고 있었으며 A 씨는 투망 작업을 하던 중 어망 줄에 맞아 바다로 추락한 것으로 파악됐다.

A 씨와 함께 투망하는 줄에 맞은 같은 국적 40대 B 씨는 가슴 통증을 호소해 119를 통해 병원에 이송됐다.

해경은 선박 관계자 등을 상대로 정확한 사고원인을 조사할 예정이다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



