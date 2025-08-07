본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

종목·공시

포커스에이아이, 비피엠지와 MOU…"AI·블록체인 기반 결제솔루션 공동 개발"

유현석기자

입력2025.08.07 11:35

시계아이콘00분 48초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

포커스에이아이 는 블록체인 전문 기업 비피엠지와 인공지능(AI)·블록체인 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 7일 밝혔다.

포커스에이아이, 비피엠지와 MOU…"AI·블록체인 기반 결제솔루션 공동 개발"
AD
원본보기 아이콘

포커스에이아이와 비피엠지는 각 사가 보유한 AI·블록체인 기술 역량을 바탕으로 블록체인 결제시스템 구축을 본격화할 계획이다. 더불어 AI를 활용한 공동 사업을 추진해 글로벌 AI 솔루션 시장에 진출한다는 방침이다.


양사는 이번 MOU를 통해 ▲AI 기반 솔루션에 대한 신규 사업 발굴 ▲AI 공동 솔루션에 대한 국내 및 글로벌 매출처 확보 ▲블록체인 기반 결제시스템 구축 협력 ▲블록체인 기반 신규 사업 모델 발굴 등을 협업할 예정이다.

비피엠지(BPMG)는 블록체인 및 디지털 자산 인프라 전문 기업으로 멀티체인 전자지갑 플랫폼 '케이민트(KMINT)' 기반 블록체인 기술력 강화와 글로벌 확장을 병행하고 있다. 케이민트에 MPC/TSS(다자간 연산 임계치 서명) 기반 키 보안 기술과 무설치형 미니앱 플랫폼을 결합해 블록체인 서비스 확정성과 안정성을 동시에 확보하고 있다.


최근 태국, 아랍에미리트(UAE) 등 해외 시장에 진출해 스테이블코인 기반 결제 실증 사업을 추진 중이다. 현지 기업들과 조인트벤처 설립 및 전략적 파트너십을 통해 글로벌 디지털 자산 생태계를 확장하고 있다.


포커스에이아이는 소트프POS, 전자지갑, 스테이블코인 등 페이먼트 사업에 박차를 가하고 있다. 비피엠지와 전자지갑 기반 P2P(개인간거래) 결제 인프라 컨소시엄 출범에 이어 이번 블록체인 결제시스템 사업을 추진하며 미래먹거리 확보에 속도를 낼 전망이다.

회사 관계자는 "이번 MOU를 통해 블록체인 결제시스템, AI 기반 공동 사업 등 신규 사업을 진행할 예정"이라며 "비피엠지를 비롯해 페이온플러스, 엑시스모빌리티, VD크럭스, 위허브 등 다양한 기업들과 프로젝트별 전략적 협업을 진행하고 있는 만큼 차세대 결제 생태계 구축을 선도기업으로 성장해나갈 것"이라고 설명했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

의사 말만 믿고 치료 받았는데…4년6개월간 82억 실손보험금 지급 분쟁 의사 말만 믿고 치료 받았는데…4년6개월간 82억 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

손흥민 LAFC 입단 "이기기 위해 왔다…LAFC 전설이 되겠다"

"일본 사람들 싹쓸이"…찬밥 취급 받던 쌀, 수출효자 됐다

호캉스 갔다 병 걸리겠네…이건 절대 만지지 마세요

39% 관세폭탄에 '화들짝' 미국 달려갔는데…트럼프도 상무장관도 못 만나

아빠 교통카드로 지하철 부정승차…결국 2500만원 물게 된 30대

소비쿠폰 신청 2주 만에지급액 46% 사용 완료

李대통령 포스코이앤씨 정조준…'건설안전특별법' 추진 빨라진다

새로운 이슈 보기