본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

성남시, 11년 만에 홈페이지 전면 개편…착수보고회 열어

이종구기자

입력2025.08.07 11:20

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

성남시, 내년 3월 서비스 개시
"시민 중심의 고품격 디지털 행정서비스 제공"

경기 성남시(시장 신상진)는 내년 3월 서비스 개시를 목표로 시 홈페이지를 전면 개편한다고 7일 밝혔다.

성남시가 7일 성남시청 2층 율동관에서 시 홈페이지 전면 개편 사업 착수 보고회가 열고 있다. 성남시 제공

성남시가 7일 성남시청 2층 율동관에서 시 홈페이지 전면 개편 사업 착수 보고회가 열고 있다. 성남시 제공

AD
원본보기 아이콘

시는 이날 오전 10시 시청 2층 율동관에서 '성남시 홈페이지 전면 개편 사업 착수 보고회'를 열고, 개편 방향과 세부 추진 계획을 논의했다.


이번 개편은 정보통신기술(IT) 환경 변화에 발맞춰 시민 중심의 고품질 디지털 행정서비스를 제공하기 위해 추진된다. 2015년 2월 개편 이후 11년 만이다.

시는 시 홈페이지 정보 제공 구조를 시민의 관점에서 재설계한다는 방침이다.


이를 위해 시민들 주로 이용하는 전자 민원과 신고센터, 온라인 신청 기능 등을 '소통·참여' 메뉴로 통합해 전면에 배치할 계획이다.


각종 시민 행사 예약과 신청 창구도 일원화하고, 인공지능(AI) 검색 기능을 도입한다.

첫 화면과 세부 메뉴 화면은 최신 정보통신기술 추세를 반영한 직관적인 디자인을 적용해 정보 접근성과 이용 편의를 동시에 높인다.


이와 함께 안정적인 인터넷 접속 환경 조성을 위해 연계 방식을 표준화하고, 연계 정보 관리를 강화한다.


앞서 지난 2월 10일~19일 시 홈페이지 개편과 관련한 시민 온라인 설문조사에서 나온 의견인 메뉴 접근 단계 단순화, 글씨 크기 조정 등의 내용도 반영한다.


성남시 관계자는 "새롭게 선보이는 시 홈페이지는 시민 중심으로 바뀌게 될 것"이라면서 "성남시의 모든 정보를 쉽고 빠르게 얻는 창구가 돼 시민 소통과 참여를 확대하게 될 것"이라고 말했다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

의사 말만 믿고 치료 받았는데…4년6개월간 82억 실손보험금 지급 분쟁 의사 말만 믿고 치료 받았는데…4년6개월간 82억 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

손흥민 LAFC 입단 "이기기 위해 왔다…LAFC 전설이 되겠다"

"일본 사람들 싹쓸이"…찬밥 취급 받던 쌀, 수출효자 됐다

호캉스 갔다 병 걸리겠네…이건 절대 만지지 마세요

39% 관세폭탄에 '화들짝' 미국 달려갔는데…트럼프도 상무장관도 못 만나

아빠 교통카드로 지하철 부정승차…결국 2500만원 물게 된 30대

소비쿠폰 신청 2주 만에지급액 46% 사용 완료

李대통령 포스코이앤씨 정조준…'건설안전특별법' 추진 빨라진다

새로운 이슈 보기