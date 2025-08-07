본문 바로가기
안전보건공단 부산본부, 폭염·건설기계 재해 예방 현장점검

영남취재본부 조충현기자

입력2025.08.07 09:00

폭염안전 5대 기본수칙·장비 점검 체크리스트 강조

안전보건공단 부산광역본부(본부장 정종득)가 폭염과 건설기계(천공기) 작업 중에 발생할 수 있는 중대재해 예방을 위해 고위험 건설현장을 찾아 안전 점검에 나섰다.


공단은 동래구 소재한 건설현장을 방문해 ▲휴게시설 관리상태 ▲냉방장치 설치 여부 등을 확인하고, 노동자 의견 청취와 함께 충분한 휴식을 권고했다.

또 폭염 시 응급조치에 활용할 수 있는 '폭염예방 키트'를 전달하고, 물·그늘·휴식·냉방장구·응급조치 등 '폭염안전 5대 기본수칙'을 철저히 준수할 것을 당부했다.


최근 천공기 작업 중 협착으로 인한 중대재해가 발생한 점을 고려해 현장 장비 점검도 병행했다. 작업 전 위험성 평가를 노동자 참여로 진행하고, 장비점검 체크리스트 활용을 통해 안전사고를 사전 차단하도록 강조했다.


정종득 본부장은 "옥외작업과 건설기계 사용이 많은 건설현장은 폭염과 장비사고에 취약하다"며 "폭염안전 기본수칙과 장비점검 체크리스트를 활용해 작업환경을 상시 점검하고, 노동자의 건강과 생명 보호를 위한 선제적 예방조치를 반드시 실천해달라"고 말했다.

안전보건공단 부산본부가 폭염·건설기계 재해 예방 현장 점검을 하고 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
