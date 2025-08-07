본문 바로가기
파이브가이즈, 11월 여주 프리미엄 아울렛에 9호점 개장

김흥순기자

입력2025.08.07 08:42

프리미엄 아울렛 첫 입점
교외형 상권 확장으로 고객 접점 확대

프리미엄 버거 브랜드 파이브가이즈를 운영하는 에프지코리아는 오는 11월 경기 여주시 신세계사이먼 여주 프리미엄 아울렛에 국내 9번째 매장을 개장한다고 7일 밝혔다.


파이브가이즈 여주 9호점 조감도. 에프지코리아 제공

파이브가이즈 여주 9호점 조감도. 에프지코리아 제공

파이브가이즈 여주는 브랜드 최초로 수도권 도심을 벗어나 교외형 상권에 선보이는 매장이다. 여주 프리미엄 아울렛 WEST 분수광장 인근에 총 390.58㎡(약 118평), 112석 규모로 조성된다.

여주 프리미엄 아울렛은 2007년 국내 최초 교외형 아울렛으로 문을 연 뒤 현재 연간 1000만명이 방문하는 쇼핑 명소로 자리매김했다. 에프지코리아 관계자는 "파이브가이즈 여주는 수도권 도심 중심에서 벗어나 교외형 상권으로 파이브가이즈의 접점을 넓히는 첫 시도"라며 "다양한 지역 고객이 방문하는 입지적 특성과 프리미엄 브랜드와의 조화를 바탕으로 파이브가이즈만의 차별화된 경험을 선사할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
