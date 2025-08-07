본문 바로가기
애슐리에 집중…이랜드, 식음료 브랜드 9개 판다

한예주기자

입력2025.08.07 08:41

삼정KPMG 매각 주관사로 선정

이랜드그룹이 자회사 이랜드이츠가 운영 중인 식음료(F&B) 브랜드 중 9개를 매각하는 작업에 착수했다.


7일 업계에 따르면 이랜드이츠는 최근 삼정KPMG를 매각 주관사로 선정하고 이들 브랜드를 인수할 대상을 찾고있다. 반궁, 스테이크어스, 테루, 데판야끼다구오, 아시아문, 후원 등 다이닝 브랜드 6개와 더카페, 카페루고, 페르케노 등 카페·디저트 브랜드 3개다.

애슐리퀸즈 모습. 이랜드이츠

이랜드이츠는 2019년 이랜드파크의 외식 사업 부문이 물적분할해 설립됐다. 뷔페식 패밀리 레스토랑 브랜드 애슐리를 비롯해 자연별곡(한식뷔페), 피자몰(피자), 로운(샤브샤브) 등 19개 외식 브랜드를 운영하고 있다.


이번 매각은 전체 외식 브랜드 중 실적 기여도가 낮은 브랜드들을 정리하고, 핵심 브랜드인 애슐리에 사업 역량을 집중하기 위한 전략적 결정으로 풀이된다. 지난해 이랜드이츠 매출은 전년 대비 32% 증가한 4705억원, 영업이익은 79% 오른 319억원을 기록했는데, 전체 매출의 70%가량을 애슐리가 올렸다.


이랜드이츠 관계자는 "애슐리퀸즈를 비롯해 로운, 피자몰 등 뷔페 브랜드가 잘 성장하는 가운데 선택과 집중 차원에서 검토하고 있는 여러가지 안 중에 하나"라고 설명했다.




한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
