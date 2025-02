동아대, ‘4단계 BK21 대학원혁신사업 컨퍼런스’ 개최

‘DAU-연구중심대학으로의 비상: 내일을 여는 혁신적 도전’ 주제



교육연구단(팀)·대학원생 우수연구성과 공유, 우수대학원생 시상

동아대학교(총장 이해우)는 ‘4단계 BK21 대학원혁신사업 컨퍼런스’를 성황리에 개최했다.

‘4단계 BK21 대학원혁신사업 컨퍼런스’ 참석 내빈들이 기념촬영을 하고 있다. 동아대 제공 AD 원본보기 아이콘

부산 송도 윈덤 그랜드 호텔에서 지난 13일 열린 컨퍼런스엔 송강직(BK21총괄사업단장) 대학원장, BK21 교육연구단(팀) 관계자, 대학원혁신사업 참여 대학원생 등이 참석했다.

이날 컨퍼런스는 동아대 대학원 특성화 연구 분야의 최신 연구 성과를 공유하고 학문 간 정보 교류를 위해 마련됐다.

동아대는 지난 2020년 4단계 BK21 사업에서 4개 교육연구단과 2개 교육연구팀이 선정된 데 이어 2023년 ‘대학원 혁신’ 영역에 선정, 핵심 학문 분야 연구역량 제고와 학문후속세대 양성, 대학원 국제화 프로그램을 활발히 추진하고 있다.

이날 조완섭 미래환경 생체방어 융합사업단장이 ‘DAU-연구중심대학으로의 비상: 내일을 여는 혁신적 도전’ 주제로 기조강연을 펼쳤다.

최신 연구성과와 트렌드, 미래 이슈 공유를 위한 각 교육연구단(팀) 주제 강연도 이어졌다.

윤진호(학연병산 네트워크 기반 퇴행성질병 신약개발 인재양성사업단), 최규환(글로벌 관광 SDGs 교육연구팀), 기성훈(ICT융합 해양 스마트시티 방재 인력 양성 교육연구 사업단), 이헌상(동남권 정착형 초정밀 화학소재 엔지니어 양성 교육연구단), 최한별(초고령화 지역사회를 위한 제론테크 서비스 개발 전문인재양성 교육팀), 조완섭(미래환경 생체방어 융합사업단) 교수가 각 교육연구단(팀) 연구성과를 발표했다.

우수한 성과를 보인 대학원생들에 대한 시상도 이어졌다.

우수논문상을 받은 대학원생들이 기념촬영을 하고 있다. 동아대 제공 원본보기 아이콘

인문사회 계열 최우수논문상은 △윤혜민(경영정보학과, 3D-to-2D 지식 증류를 적용한 볼륨형태 3D 신경영상의 딥러닝 기반 분류 성능향상·평가) 대학원생이, 우수논문상은 △최수진(체육학과, 재활운동과 신경근전기자극이 만성발목불안정성을 가진 사람들의 근육 형태학과 동적 균형에 미치는 영향) △성상하(경영정보학과, Cognitive Impairment Classification Prediction Model Using Voice Signal Analysis) 대학원생이 받았다.

자연과학 계열 최우수논문상은 △배은솔(건강과학과, 흡입 가능한 다중벽탄소나노튜브 함유 나노-콘크리트 분진의 산화 스트레스 의존성 폐 염증과 일반 콘크리트와 DQ-12와의 비교) 대학원생이, 우수논문상은 △김규리(건강과학과, 대기 초미세먼지가 인간 기관지 상피세포에 미치는 영향) △최세명(건강과학과, Selective induction of Rab9-dependent alternative mitophagy using a synthetic derivative of isoquinolinealleviates mitochondrial dysfunction and cognitivedeficits in Alzheimer’s disease models) 대학원생이 받았다.

공학 계열 최우수논문상은 △줄피크산 아흐마드 무크티(ICT융합해양스마트시티공학과, AI 기반 초음파 파동 분석을 통한 철근 부식으로 인한 콘크리트 손상의 자동 분류) 대학원생이, 우수논문상은 △박진환(화학공학과, 구리 촉매를 이용한 탈카복실화 N-포스포릴레이션: 다이옥사졸론과 포스핀을 사용한 N-아실 이미노포스포레인 제조 방법) △김도연(화학공학과, 도데실 황산 나트륨과 흑연 입자의 시너지 촉진 효과를 활용한 CH4 하이드레이트 형성 동역학 촉진) 대학원생이 받았다.

박수환(미래환경 생체방어 융합사업단), 올리바스 아나 클라우딘(ICT 융합 해양 스마트시티 방재 인력 양성 교육연구 사업단), 최경민(동남권 정착형 초정밀 화학소재 엔지니어 양성 교육연구단), 임상우(학연병산 네트워크 기반 퇴행성질병 신약개발 인재양성사업단), 팽뢰(글로벌 관광 SDGs 교육연구팀), 이채원(초고령화 지역사회를 위한 제론테크서비스 개발 전문인재양성 교육팀) 대학원생은 우수 참여대학원생으로 선정돼 장학금을 받았다.

상위 5% 저널에 논문을 게재한 김송연(미래환경 생체방어 융합사업단)·김규리(미래환경 생체방어 융합사업단) 대학원생은 우수 연구성과를 발표했으며 특별 연구 장학금 500만원도 수여 받았다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



