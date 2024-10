네이버웹툰, 뉴욕 코미콘 첫 부스 열어…성황리 마무리

창작자 사인회, 패널 토론 등

다양한 프로그램 진행

네이버웹툰의 모회사 웹툰 엔터테인먼트는 지난 17일부터 20일(현지 시간)까지 미국 뉴욕 자비츠 센터(Javits Center)에서 열린 '2024 뉴욕 코믹콘'에 참가해 행사를 성황리에 마무리했다고 21일 밝혔다.

뉴욕 코믹콘은 만화, 영화, 게임 등 엔터테인먼트 분야의 글로벌 기업과 창작자들이 참여하는 엔터테인먼트 전시회로 해마다 약 20만명의 방문객이 행사장을 찾는다.

뉴욕 코믹콘 네이버웹툰 부스 전경 [사진=네이버웹툰]

네이버웹툰은 올해 처음으로 뉴욕 코믹콘에 네이버웹툰 플랫폼과 작품을 소개하는 부스를 열었다. 네이버웹툰은 글로벌 언어 학습 앱 듀오링고와의 협업 콘텐츠인 '듀오 언리시드!(Duo Unleashed!)'를 비롯한 다양한 웹툰 작품을 팬들에게 선보였다.

듀오링고의 대표 마스코트인 올빼미 캐릭터 ‘듀오’와 함께하는 인증샷 이벤트는 관람객들에게 큰 인기를 끌었다. 팬들은 다양한 웹툰 작가들의 사인회 참여와 한정판 굿즈 구매를 위해 긴 줄을 서며 네이버웹툰 부스에 뜨거운 열기를 보였다.

10명의 네이버웹툰 작가들은 다양한 주제의 패널 세션에 참여했다. 지난 20일 열린 '웹툰에서 나만의 프랜차이즈와 팬덤 만들기(Build Your Own Franchise and Fandom in Webcomics)'라는 주제의 패널 세션에는 '로어 올림푸스(Lore Olympus)'의 레이첼 스마이스(Rachel Smythe), '프리킹 로맨스(Freaking Romance)'의 스네일로드(Snailords), '생존버스(School Bus Graveyard)'의 레드(Red), '저스트 어 고블린(Just a Goblin)'의 브랜든 천(Brandon Chen) 작가를 비롯해 웹툰 엔터테인먼트의 자회사인 왓패드 웹툰 스튜디오의 아론 레비츠(Aron Levitz) 부문장 등이 참여했다. 아이디어를 웹툰으로 만드는 방법과 웹툰 플랫폼에서 팬덤을 구축하는 비결 등에 대해 토론을 나눴다.

이 외에도 왓패드 웹툰 스튜디오는 글로벌 웹툰 단행본 출판을 담당하는 웹툰 언스크롤드 출판사의 부스를 열었다. '여신강림', '신의 탑' 등 한국 지식재산권(IP) 기반의 단행본과 더불어 현지에서 큰 인기를 끌고 있는 웹툰 '그레모리 랜드(GremoryLand)', '커스드 프린세스 클럽(Cursed Princess Club)' 등의 단행본을 소개했다.

이신옥 네이버웹툰 북미 서비스 총괄 리더는 "10년 전 네이버웹툰이 글로벌 서비스를 출시했을 때만 해도 북미의 코믹 팬들에게 웹툰은 낯선 콘텐츠였는데 10년 만에 뉴욕 코믹콘을 찾는 수많은 코믹 팬들과 창작자들이 네이버웹툰과 부스에 큰 관심을 보여줬다"며 "앞으로도 북미 시장에서도 웹툰 생태계가 더욱 확대될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr



