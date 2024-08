신라대 식품영양학과, 한국생명과학회 국제학술대회 포스터 발표 우수상

조미건·김효은 대학원생, 생체활성 분야

신라대학교(총장 허남식) 식품영양학과가 ‘2024년도 한국생명과학회 제66회 정기총회 및 국제학술대회’에서 포스터 발표 부문 우수상을 받았다.

지난 8일부터 9일까지 이틀간 경주 더케이호텔에서 개최된 ‘2024년도 한국생명과학회 제66회 정기총회 및 국제학술대회’에 신라대 식품영양학과 대학원생들이 참여해 생체 활성 물질 분야 포스터 발표 우수상을 받았다.

신라대 식품영양학과 조미건, 김효은 대학원생은 공창숙 교수의 지도하에 연구한 ‘Anti-Inflammatory Effect of crude extract and solvent fractions from Artemisia littoricola in LPS-induced RAW 264.7 Cells’를 발표해 bioactive materials(생체 활성 물질) 분야에서 우수상을 차지했다.

신라대 식품영양학과 조미건 대학원생은 “한국생명과학회 국제학술대회에 참여해 우수상을 받게 돼 매우 기쁘다”며 “한국생명과학회를 통해 다양한 분야의 논문 발표와 최신 동향 연구를 접할 수 있어 매우 유익한 시간이었으며 이번 학술대회를 계기로 더 발전할 수 있도록 노력해 나가겠다”고 수상소감과 포부를 말했다.

신라대 식품영양학과는 공창숙 지도교수를 중심으로 활성 성분을 분리 동정해 항비만, 항염증, 항암, 항균 등의 기능성을 검증하고 소재 개발·실험 영양화학 실험실 운영으로 식품영양학 발전에 기여하고 있다.

'한국생명과학회 국제학술대회'서 포스터 발표 우수상을 받은 조미건(왼쪽), 김효은 대학원생.





