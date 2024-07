30개월 만에 가격표 바꾼 스타벅스 속사정 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①스타벅스 2일부터 가격 조정

②알리 등 '먹거리' 안전성 조사

③소비 방식 달리하는 ‘요노족’

MARKET INDEX

- 미 뉴욕증시 3대 지수, 상승세 마감

- 9월 금리 인하 논의 가능성에 반색

- 반도체 중심으로 기술주 크게 올라

TOP 3 NEWS

■ [Why&Next]유통 M&A '새 주인 찾기' 난항…티메프 '찬물'까지 강타 - 홈플러스 익스프레스 매각 두달째 지지부진

- e커머스 11번가·SSG닷컴 M&A도 진전 없어

- "티메프 사태 터지면서 시장 분위기 부정적"

■ [단독]정부, 알리·테무 '먹거리' 안전성 조사 나선다 - 8월 알리 등 농수산물 안전성 조사 착수 예정

- 저품질 먹거리로 인한 안전 위험 커졌기 때문

- 원산지 기재하지 않았을 시 1000만원 과태료

■ 뉴욕부터 LA까지…韓 기관 투자자, 美 부동산 투자 실패 '망신' - 블룸버그, 국내 자산운용사들의 미 상업용 부동산 투자 실패 사례 집중 조명

- 국내 운용사들, 미 동부 이어 서부에서도 상업용 부동산 투자로 대규모 손실

- -"한국 운용사, 하방 시나리오에 대응할 준비 되지 않은 상태에서 매수" 지적

the Chart : 눈물의 가격 인상?…스타벅스, 복잡한 셈법의 속사정

- 스타벅스, 2년 6개월 만에 가격 조정

- 음료 가격 최대 600원 이상 오를 듯

- 판매비중 큰 톨 사이즈 가격은 유지돼

돈이 되는 法

■ 최태원 SK 회장 이혼 상고심 대리인단에 율촌 합류 - SK그룹 회장 최태원·아트센터 나비 노소영 이혼 소송

- 율촌, LG가 상속분쟁 이어 SK 이혼소송 대리인단 합류

- 대법원 상고심 소송과 가사 사건에 해박한 변호사들 有

☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2024073120101563511

■ '암 치료제 개발'…631억 원 챙긴 KH필룩스 前 임원들 구속기소 - 허위 공시 퍼뜨려 주가조작 해 600억 원 대 부당이득

- KH필룩스 안모 부회장 등 전직 임직원 3명 구속기소

- 해외로 도피했지만 인터폴 적색수배 통해 검거·송환

☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2024073120115666270

■ "대중이 춤 문화 더 즐길 수 있도록 저작권 보장돼야" - '2024 하계 안무 세미나' 개최돼

- 안무가, 법조인 등 100여명 참석

- "안무가의 인식 개선·교육 필요해"

☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2024073120131969714

※ 아시아경제와 법률신문의 콘텐츠 제휴 코너인 '돈이 되는 法'은 매주 화·목요일자에 실립니다.

뉴스 속 용어 : '욜로(YOLO)' 가고 '요노(YONO)' 왔다

- You Only Need One의 약자

- 불필요 소비 줄이는 소비 형태

- '3고' 지속으로 젋은층서 유행

오늘 핵심 일정

○국내

- 09:00 7월 무역수지

- 09:30 7월 제조업구매관리자지수

- 1일 코스닥 뱅크웨어글로벌 청약, 공모가 1만6000원

- 1일 코스닥 교보16호스팩 청약, 예정공모가 2000원

<전국 아파트 1순위 청약 접수>

- 춘천 아테라에듀파크

○해외

- 03:00 미국 금리결정

- 03:30 FOMC 기자회견

- 06:00 브라질 금리 결정

- 10:30 호주 6월 무역수지

- 10:45 중국 카이신 7월 제조업 구매관리자지수

- 17:00 유로존 7월 구매관리자지수

- 18:00 유로존 6월 실업률

- 20:00 영국 8월 금리결정

- 21:30 미국 신규 실업수당청구건수

- 22:45 미국 7월 제조업 구매관리자지수

- 23:00 미국 7월 ISM 제조업구매관리자지수

◇점심&퇴근길 날씨 ○ 최저기온 26℃( 0 ℃) |최고기온 : 33℃( 0 ℃)

○ 강수확률 오전 60%|오후 30%

○ 미세먼지 오전 좋음|오후 좋음

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>