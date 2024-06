[기업&이슈]'고장'의 아이콘 보잉…항공기 주문 '0건'의 굴욕

737맥스 주문량 두달연속 0건

안전 신뢰도 추락…주가도 급락

우주선도 안전 신뢰성이 발목

세계 최대 항공기 제작사인 보잉이 잇따른 안전사고로 신뢰도와 주가가 곤두박질치는 위기를 맞이했다. 항공기부터 우주선까지 기체결함 사고가 계속 이어지면서 기업 신용등급도 위험수준까지 내려왔다. 특히 사고가 잦은 최신 주력 기종인 737맥스 항공기는 두달 연속 주문이 전혀 없어 매출실적이 경쟁사인 에어버스에 크게 뒤쳐지고 있다.

보잉사가 이러한 위기에 놓인 이유는 그동안 회사 내부에서 묵살돼 온 안전불감증 때문으로 풀이된다. 전직 직원들을 중심으로 안전문제에 대한 내부고발이 제기되면서 보잉사의 이미지는 더욱 실추됐고, 미 의회에서도 본격적인 조사가 시작됐다. 창사 이래 최악의 위기를 맞이한 보잉이 이를 극복하고 생존할 수 있을지 관심이 집중되고 있다.

항공기 인도량 반토막…737맥스 주문량 '0' 굴욕

"보잉이 아니면 가지 않겠다(If it is not boeing i'm not going)" 슬로건이 붙은 보잉사의 브랜드 상품 모습.[이미지출처=보잉 스토어]

원본보기 아이콘