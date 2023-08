강서별빛우주과학관 시범 운영

29일부터 과학관 시범 운영 오는 10월 말 정식 개관 예정...10m 돔스크린 활용 시각적 천문학 교육 가능한 ‘천체투영실’ 등 조성



“별과 우주 이야기로 가득한 도심 속 별빛 사랑방으로 여러분을 초대합니다.”

서울 강서구가 29일부터 방화동 ‘강서별빛우주과학관’을 시범 운영한다고 밝혔다.

구는 오는 10월 말 정식 개관을 앞두고 미비한 부분을 개선하고 질 높은 교육·문화 서비스를 제공하기 위해 시범 운영에 들어간다.

과학관은 주민들의 지역 내 천문대 개관 제안에서 추진된 사업으로, 방화근린공원 안에 연면적 888.84㎡에 지하 1, 지상 2층 규모로 건립됐다.

지하1층 우주로 떠나다에는 ‘오리엔테이션실’이, 지상1층 우주에서 놀다에는 프로그램실과 망원경의 원리를 알 수 있는 ‘코스모스마루’와 빅뱅과 별의 일생이 기록된 ‘태양계정거장’이 조성됐다.

지상2층 우주를 느끼다에는 10m 돔스크린으로 시각적으로 별자리와 천문학 교육이 가능한 ‘천체투영실’, 우주를 테마로 한 ‘멀티버스 포토존’, 천문우주영상 전시(미디어아트)를 볼 수 있는 ‘우주판타지아’가 자리해 아이들을 신비로운 우주의 세계로 초대한다.

구는 상시프로그램으로 천체관측, 과학관투어 등을 하고, 교육프로그램으로 성인천문강좌, 어린이 과학 체험교실, 어린이 천문우주교실 등을 운영한다.

특히 길냥이 캐릭터와 달탐험을 떠나는 ‘길냥이 키츠 슈퍼문 대모험’ 애니메이션, 지구와 은하 세계를 다룬 ‘프롬 어스 투 더 유니버스(From Earth to the Universe)’, 우주의 미스터리한 존재 ‘암흑물질’에 대한 ‘팬텀 오브 더 유니버스:더 헌트 포 다크 매터(Phantom of the Universe:The Hunt for Dark Matter)’는 천체투영실 9월 프로그램으로 상영돼 방문객들을 미지의 우주 세계로 인도한다.

강좌, 특강교육, 문화 프로그램은 네이버 예약으로 사전 신청하면 된다.

과학관은 매주 화요일~일요일 오전 9시 30분부터 6시까지 운영한다. 평일(월~금)은 현장에서 선착순으로 입장권을 발권해 입장할 수 있으며, 휴일(토, 일, 공휴일)은 예약제로 운영된다. 희망자는 강서별빛우주과학관 누리집에서 예약하면 된다.

올해만 입장료는 무료이고 교육 프로그램 등은 유료로 운영된다.

구는 시범 운영 기간 관람객들의 온오프라인 만족도 조사로 개선이 필요한 부분에 대한 보완을 거친 후 정식 개관에 들어간다.

더 자세한 사항은 강서별빛우주과학관 누리집에서 확인할 수 있다.

박대우 강서구청장 권한대행은 “강서별빛우주과학관은 별을 사랑하고 우주의 세계를 탐험하고 싶은 아이들의 꿈을 이뤄주는 보금자리가 될 것”이라며 “시범 운영 과정에서 발견되는 문제점을 개선하고 관람객의 의견을 적극적으로 반영해 성공적인 정식 개관을 할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.





박종일 기자 dream@asiae.co.kr



