동아대 BK21 관광경영학과, ‘관광정책’ 국제학술포럼 개최

동아대학교 관광경영학과 BK21 교육연구팀이 국제학술 포럼을 열고 전문가들을 초대해 관광개발 사업의 정책 성과와 과제에 대해 논의했다.

동아대학교는 최근 4단계 BK21 총괄사업단 관광경영학과 글로벌 관광 SDGs 교육연구팀이 ‘제1회 SDGs 국제학술 포럼(BK21Four The 1st Dong-A University SDGs Expert International Academic Forum)’을 개최했다고 9일 알렸다.

이번 행사는 ‘Major Policy Achievements and Challenges of SDGs in Tourism’이란 주제로 온라인(ZOOM)으로 열렸다.

행사에는 황해국 유엔세계관광기구(United Nations World Tourism Organization, UNWTO) 아시아태평양지역국장, Ong Hong Peng 말레이시아관광청장(Chairman of Malysia Tourism Promotion Board) 등 석학들이 발제자로 참여했다.

동아대 4단계 BK21총괄사업단 관광경영학과 글로벌 관광 SDGs 교육연구팀이 주최한 온라인 국제학술포럼.

동아대 강대성 부총장이 환영사로 행사는 시작했으며 연구팀장 최규환 교수, 관광경영학과 황영현, 윤해진, 송명근, 강상훈 교수와 대학원생들이 ‘SDGs(Sustainable Development Goals, 지속가능발전목표)’를 중심으로 논의를 진행했다. 이어 이제니 경북대 교수, 문형은 계명대 교수가 참석한 토론도 열렸다.

동아대 관광경영학과 BK21 교육연구팀은 2021년 4단계 BK21사업 선정 이후 관광 분야 SDGs 달성을 위한 글로벌 전문인력 양성을 목표로 다양한 프로그램을 수행 중이다.

동아대는 학문 후속세대 양성을 위해 대학원 교육과정 전문화, 연구역량 극대화하며 대학원 중심 연구 선순환 구조를 확립하고 있다.





