'스파이더맨' 3부작 샘 레이미 감독 연출

배급사 월트디즈니컴퍼니 코리아는 영화 '닥터 스트레인지: 대혼돈의 멀티버스(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)'가 5월 4일 개봉한다고 30일 전했다. 끝없이 펼쳐지는 차원의 균열과 뒤엉킨 시공간을 그린 스릴러 블록버스터다. '스파이더맨' 3부작을 연출하며 독보적 연출력을 뽐낸 샘 레이미 감독이 메가폰을 잡았다. 각본은 디즈니+ '로키'의 마이클 월드론이 썼다. 베네딕트 컴버배치를 비롯해 엘리자베스 올슨, 베네딕트 웡, 레이첼 맥아담스, 치웨텔 에지오포, 소치틀 고메즈 등이 출연한다.

