KB국민은행, 6303억원 규모 제주풍력발전사업 금융약정 체결

[아시아경제 부애리 기자] KB국민은행이 국내 최대 규모 해상풍력발전사업인 제주 한림해상풍력발전사업에 대한 금융약정 체결을 마무리했다고 28일 밝혔다.

제주한림해상풍력발전사업은 제주도 한림읍 수원리 공유수면 일대에 5.56MW(메가와트)급 풍력발전기 18기를 설치하는 100MW급 규모의 해상풍력발전사업이다. 총 사업비는 6303억원이다. 오는 2024년 10월에 준공될 예정이다.

국민은행은 이번 사업의 금융주간사로서 총 15개 금융기관의 참여를 이끌어내며 국내 신재생에너지 PF 최대 규모인 5430억원의 금융주선을 성공적으로 완료했다.

금융주간사 외에도 한국전력공사, 한국중부발전, 한국전력기술, 현대건설, 주식회사 바람이 이번 사업의 전략적출자자로 참여했으며 KB자산운용, 에너지인프라자산운용이 재무적투자자로 참여했다.

국민은행 관계자는 "앞으로도 국제사회의 기후변화 대응과 정부의 저탄소 경제정책에 발맞춰 동참할 수 있도록 하겠다"며 "향후 국내외 신재생에너지에 대한 적극적인 금융지원을 통해 환경·사회·지배구조(ESG) 선도 금융기관으로서 역할을 이어나가겠다"고 전했다.

