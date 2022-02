[특징주] 안랩·써니전자 등 단일화 결렬 잡음에 안철수 테마주 하락세

[아시아경제 황윤주 기자] 대통령 선거 테마주인 ' 안랩 안랩 053800 | 코스닥 증권정보 현재가 64,600 전일대비 4,200 등락률 -6.10% 거래량 267,990 전일가 68,800 2022.02.28 10:05 장중(20분지연) 관련기사 안랩, 작년 영업익 229억…전년比 14.8% ↑주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close '이 국민의 힘 윤석렬 대선 후보와 국민의당 안철수 대선 후보의 단일화 결렬 잡음에 하락세를 보이고 있다.

28일 오전 9시 46분 현재 안랩 은 전거래일 대비 7.12% 하락한 6만3900원에 거래중이다.

또 안철수 테마주로 분류되는 써니전자 는 5.30% 내린 2860원에 거래되고 있다.

전날 윤 대선 후보가 안철수 국민의당 대선 후보와의 단일화가 결렬 과정을 공개하는 등 단일화 가능성이 사라지면서 하락세를 보이는 것으로 풀이된다.

앞서 안 후보는 지난 13일 윤 후보에게 여론조사 국민경선 방식으로 야권 후보 단일화를 제안했다. 이에 국민의힘이 난색을 보이자 안 후보는 지난 20일 단일화 제안을 철회했다.

이에 전날 윤 후보는 서울 여의도 당사에서 긴급 기자회견을 열고 “저는 오늘 이 시간까지 안철수 후보와의 단일화를 위해 진실한 마음으로 최선을 다해왔으나 안철수 후보가 오늘 오전 단일화 결렬을 통보해왔다”라고 밝혔다.

