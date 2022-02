웰크론, '현금 배당·자사주 매입' 등 주주 친화정책 적극 강화

[아시아경제 최동현 기자] 섬유 전문업체 웰크론이 기업가치와 주주가치 제고를 위해 2021년도 결산에 대한 보통주 1주당 50원의 현금배당을 실시하고 주주 친화정책을 확대한다고 28일 밝혔다.

이번 현금배당은 주주 이익 환원정책의 일환으로 진행된다. 주력 사업영역인 리빙부문을 필두로 꾸준히 성장을 거듭하는 가운데 기업의 성장성을 믿고 투자한 투자자들의 주주가치 제고를 위해 배당을 결정했다. 시가배당율은 1.08%, 배당금총액은 13억7099만8250원이다.

웰크론은 코로나19 확산 이후 홈 스타일링 시장 성장에 따른 리빙사업의 안정적인 실적을 토대로 다양한 성장 발판을 마련하고 있다. 웰크론은 ▲방산사업 육성 ▲고부가가치 신소재 개발 ▲생분해성·리싸이클링 기반 친환경 클리너 개발 등 사업 포트폴리오 강화에도 나서고 있다.

웰크론 관계자는 “불확실한 시장환경과 코로나19로 인한 혼란 속에서도 매출이 3년 연속 1000억원(별도기준)을 돌파하는 등 안정적인 실적을 거두고 있다”며 “회사의 성장을 믿고 관심과 성원을 보내주신 주주분들께 보답하고자 자사주 매입에 이어 현금배당을 결정했다”고 말했다.

한편, 웰크론은 지난해 11월부터 지난 10일까지 약 20억원을 투입해 자사주 48만4781주를 매입한 바 있다.

