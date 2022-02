[아시아경제 임춘한 기자] 11번가는 다음달 1일부터 14일까지 본격적인 봄 시즌을 맞아 ‘봄격신상 기획전’을 진행한다고 28일 밝혔다.

이번 행사는 패션·뷰티, 농수산물, 생활가전, 가구, 레저용품 등 총 500만개에 이르는 봄 상품들을 준비했다.

카테고리별 최대 15% 할인 혜택을 제공한다. 11번가 내에서 봄격신상 플래그가 붙은 상품이나 봄격신상 검색필터를 적용해 할인상품을 간편히 확인할 수 있다.

한편, 11번가는 모바일 애플리케이션(앱) 내 선물하기 전문관을 통해 봄 시즌 선물용 상품을 별도로 모은 전용 코너를 운영하고 있다. 가격대별 인기상품은 물론 11번가 상품기획자(MD)의 추천 상품을 확인할 수 있으며 휴대폰 문자 메시지나 카카오톡을 통해 간편하게 선물할 수 있다.

