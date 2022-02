"숲속 오솔길 테마 결혼식" 파라스파라 서울, 웨딩 쇼케이스 개최

북한산 '오솔길' 콘셉트 웨딩 구현

인피니트풀 배경 사진·일러스트 제공



[아시아경제 김유리 기자] 파라스파라 서울은 지난 26~27일 '오솔길(Osolgil)'을 테마로 한 웨딩 쇼케이스를 개최했다고 28일 밝혔다.

그랜드 볼룸에서 이뤄진 이번 웨딩 쇼케이스에선 북한산 숲 속에 있는 파라스파라 서울의 특징을 오솔길 테마로 풀어냈다. 하객 테이블을 오솔길로 표현했으며 봄을 떠오르게 하는 옐로우플라워, 그리너리 등을 활용, 숲 속에 있는 듯한 느낌을 살렸다.

웨딩 쇼케이스 프로그램은 플라워 시연, 웨딩 지배인과 1대 1 상담, 파라스파라 랜드마크 의전카트 투어 서비스, 웨딩 메뉴를 맛볼 수 있는 세미 메뉴 시식, 객실에서 즐기는 시그니처 칵테일, 럭키박스 이벤트 등으로 구성했다. 웨딩 쇼케이스 참가 고객은 의전 카트 서비스를 받으며 인피니트풀을 비롯한 파라스파라 서울 내 사진 촬영 명소를 둘러본 후 객실에서 프라이빗하게 미니멀 웨딩 코스를 시식했다.

웨딩 쇼케이스 당일 계약 혜택으로는 인피니티풀에서의 사진 촬영 이벤트, 전문 일러스트 작가가 그린 '인피니티풀 사진' 그림 제공, 커스터마이징 일러스트 청첩장 200매 무료 제공 등이 주어졌다. 파라스파라 서울의 인피니트풀에서 북한산을 배경으로 포토그래퍼 '찰라프레스티지'와 사진 촬영을 진행하고, 이를 일러스트 전문작가의 그림 작품으로 탄생시켜 '예랑카드' 일러스트 청첩장으로 제작해 제공한다.

양봉철 파라스파라 서울 총지배인은 "파라스파라 서울 만의 서울 속 대자연 감성에 차별화된 서비스로 생애 가장 빛나는 순간을 선사하겠다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr