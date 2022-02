GTX-C 노선 '왕십리역' 신설 ‘확정

[서울시 자치구 뉴스]성동구 왕십리역, 2,· 5호선, 경의중앙선, 분당선에 동북선, GTX-C노선까지 동북 최고 환승지로 우뚝 30만 성동구민 염원이 만들어낸 성과

[아시아경제 박종일 기자] 수도권광역급행철도(GTX) C 노선에 성동구 '왕십리역'을 추가로 신설하는 것이 사실상 확정됐다.

24일 국토교통부는 보도자료를 통해 “GTX-C 노선 4개 추가역(왕십리, 인덕원, 의왕, 상록수)에 대해 우선협상대상자의 민자적격성조사 결과 적격성이 확보돼 실시협약안에 반영했다”고 공식 발표했다.

지금까지 정차역 추가와 관련해 발언을 아끼던 정부가 4개 역 추가 정차를 추진하겠다고 공식적으로 발표한 것은 이례적인 일이다. 지난해 6월 우선협상대상자로 선정된 현대건설 컨소시엄이 왕십리역을 추가 역으로 제안한 데 이어 이번 국토부 발표로 GTX-C 노선 왕십리역 신설은 사실상 확정됐다.

이로써 왕십리역 신설은 앞으로 실시협약 체결까지 막바지 단계만을 앞두게 됐다.

이 같은 성과는 구의 발 빠른 대응과 노력은 물론 30만 성동구민과 왕십리역 신설 유치를 위해 힘을 모아준 시민들의 관심과 열망이 있었기에 가능했다.

앞서 국토교통부가 성수동 저층 주거지역을 통과할 예정이었던 GTX-C 노선을 왕십리역 지하를 통과하는 것으로 변경하면서 당초 ‘가능성 0%’였던 왕십리역 추가 정차 논의가 수면으로 떠오르게 됐다. 이에 성동구는 GTX-C 노선 왕십리역 유치를 위한 전담 TF팀을 구성, 성동구민 추진위원회를 꾸려 즉각 대응에 나섰다.

이어 결의대회 및 온·오프라인 서명운동을 전개, 성동구민은 물론 인근 대학 및 인접 자치구, 경기도 등 수도권 시민 약 30만 명의 지지 의사를 담은 서명부를 국토부에 제출했다. 또 철도 전문가들의 정책자문 및 경제성(B/C 1.05)이 확보된 연구용역 결과 등을 통해 국토교통부·서울시 등 관계기관은 물론 민간 사업자들에 왕십리역 추가 정차를 위한 지속적인 노력을 기울여 왔다.

결국 지난 2020년12월 국토교통부가 GTX-C 노선에 대한 민간투자사업기본계획에 민간사업자가 3개의 추가 역을 제안할 수 있도록 고시함으로써 가능성이 열렸다. 이어 지난해 2월 서울시가 시민의 삶의 질 제고 및 교통편의 증진을 위해 왕십리역 신설을 국토교통부에 공식적으로 건의하며 성동구의 요청에 힘을 실었고, 같은 해 6월에는 입찰에 참여한 3개의 민간사업자 모두 왕십리역을 추가 역으로 제안한 후 최종적으로 현대건설이 우선협상대상자로 선정되면서 왕십리역 추가 정차의 가능성은 더욱 커진 상태였다.

GTX의 본래 목적은 수도권과 서울 도심을 30분대 생활권으로 연결하는 것으로 이번 발표를 통해 동부권 최대의 환승역인 왕십리역이 GTX-C 노선에 포함된 것은 성동구민을 포함한 서울과 수도권 시민 모두의 교통 편의와 효율성을 위해서는 당연한 결과로 볼 수 있다.

향후 왕십리역은 지하철 2호선·5호선·분당선·경의중앙선 뿐 아니라 2026년 동북선 경전철 개통도 앞두고 있어 명실상부한 수도권 광역교통허브로 도약할 전망이다. 특히 왕십리역은 연간 총 이용인원이 1억8000만여 명에 달하는 거대 환승역으로, GTX-C 노선 왕십리역 정차 시 GTX-C 노선 전체 이용인원은 일평균 7만여 명 증가할 것으로 예상된다. 또 의정부에서 2호선으로 환승하는 데 필요한 시간이 26분에서 19분으로 단축돼 도심 접근성 및 대중교통 이용 편의도 크게 향상될 것으로 기대된다.

정원오 성동구청장은 “이 모든 것은 30만 성동구민의 염원과 노력이 빚어낸 결실”이라며 “함께 힘을 모아 준 타 지자체와 서울시 등 GTX-C 노선의 왕십리역 신설 필요성에 적극 공감하고 지지한 모두의 노력으로 이 같은 성과를 만들어낸 데 대해 깊이 감사드린다”고 말했다. 이어 “앞으로 남은 절차를 차질 없이 추진하여 성동구가 수도권 광역교통망 형성 및 환승편의 제공에 큰 역할을 할 수 있기를 기대한다”며 왕십리역 추가 정차에 끝까지 노력을 아끼지 않겠다는 의지를 밝혔다.

