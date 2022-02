김 총리 "오미크론, 관리 가능한 수준…과도하게 불안해 말아야"

[아시아경제 세종=손선희 기자] 김부겸 국무총리는 최근의 오미크론 바이러스 확산세와 관련해 27일 "방역당국의 관리 가능한 수준에서 유지되고 있다"며 "오미크론의 정점에 가까이 갈수록 과도하게 불안해하지 말고 지금까지 해왔던 것처럼 잘 버텨내자"고 독려했다.

김 총리는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "지난주 5만명에서 9만명, 또 10만명에서 17만명으로 하루 만에 증가할 때는 다른 나라처럼 매일 두 배가량 늘어나는 '더블링'이 일어나는 것은 아닌지 마음을 졸였지만, 그런 일은 일어나지 않았다"며 이같이 말했다.

김 총리는 "다른 나라들이 이런 위기를 겪은 것에 비하면, 지금 우리의 상황은 분명 관리 가능한 수준에 있다"면서 "현재 우리나라는 위중증 환자수·사망자수·병상가동률 등 핵심 방역지표가 비교적 안정되게 유지되고 있다"고 강조했다. 이어 "작년 말 델타변이가 정점에 이르렀던 시기와 비교해 하루 평균 확진자 수가 17배나 증가했지만, 위중증 환자는 오히려 크게 적고 중환자 병상 가동률도 40% 안팎을 유지하고 있다"고 전했다.

아울러 "지난 21일 기준 우리나라의 100만 명당 누적 사망자 수는 143명"이라며 "미국과 프랑스, 영국은 2000명이 넘고, 독일과 이스라엘도 각각 1000명대로, 우리나라는 그들에 비하면 20분의 1, 10분의 1 수준"이라고 설명했다.

김 총리는 다만 "확진자가 늘면서 일선 보건소의 피로도가 누적되고 여력이 부족해 재택 치료를 하는 많은 국민이 답답함을 호소하고 있다"며 "경기도 용인보건소에서는 간호직 주무관이 과로로 쓰러지는 일도 있었다"고 걱정했다. 그러면서 "내일부터 국무총리실을 포함해 모든 중앙부처에서 인력 3000명을 차출해 일선 보건소를 돕기 위해 파견하고, 군에서도 1000명을 파견한다"며 "힘이 되기를 바란다"고 말했다.

김 총리는 또 국민을 향해 "(확산세의) 정점이 다가올수록, 끝도 멀지 않았을 것"이라며 "같이 조금만 더 버텨내자. 분명히 좋은 결실이 있을 것"이라고 격려했다.

세종=손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr