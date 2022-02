서울 학교 급식단가 6~7.3% 인상…특수학교 순회교육 학생도 지원

'2022학년도 유치원·학교 급식 기본방향' 발표

1끼당 초 5256원, 중 6043원, 고 6225원

[아시아경제 한진주 기자] 서울시교육청이 특수학교에서 순회교육을 받는 학생에게도 학교 급식을 지원한다. 유전자 변형이 없는 식재료 지원금도 식품비에 포함한다.

서울시교육청은 27일 유치원과 초·중·고·특수·각종학교 학생을 위한 급식 운영방향을 담은 '2022학년도 유치원·학교 급식 기본방향'을 발표했다.

학교급식비 단가(식품관리비, 인건비)는 지난해보다 학교별로 6∼7.3% 인상된다. 1인 1끼당 초 5256원, 중 6043원, 고 6225원, 특수 5801원이다. 유치원급식비는 공립 3711원(인건비 별도 지원), 사립 5572원이다. 예산 편성 상 단가로, 실제 급식 인원에 따라 학교급별로 5구간, 유치원은 3구간으로 분리해 지원한다.

올해 소요액은 학교급식 8564억원, 유치원 738억원 등 총 9302억원이다. 급식비 재원은 교육청 5116억원, 서울시 2512억원, 자치구 1674억원씩 분담한다.

올해부터는 장애가 심해 등교하지 못하고 가정 등에서 순회교사에게 특수교육을 받는 순회교육대상 학생과 위루관으로 음식을 섭취해야 하는 학생에게도 별도의 방식으로 급식이 지원된다.

또한 잔류농약, 방사능, 항생제, 화학적 합성첨가물, GMO를 배제하는 5무(無) 급식을 실현하기 위해 학교 급식 시작 이래 처음으로 유전자 변형이 없는(Non-GMO) 식재료 지원금을 식품비에 포함한다. 1인 한 끼에 초등·특수학교 45원, 중학교 69원, 고등학교 45원씩 연간 총 90억원가량 소요될 것으로 예상된다.

아울러 급식실에서 사용하는 세척제 사용현황을 학교 홈페이지에 게시하도록 하고, 우유 가격도 1개당 50원씩 인상한다.

학교급식법 적용대상은 유치원의 경우 원아 수 100명 이상이지만, 100명 미만의 사립유치원에도 학교급식법 대상 유치원과 같은 기준으로 급식비를 지원한다.

유치원 급식 지원 첫해인 올해는 친환경 식재료를 전체 농산물 구입 물량 대비 40% 이상 사용하도록 권장하고, 이를 2025년까지 순차적으로 70% 이상으로 높이도록 할 계획이다.

조희연 서울시교육감은 "올해는 유치원 무상급식이 실시되는 무상급식 완성의 해이며, 학생건강 증진과 학교급식 안전관리를 위해 누구도 차별하지 않는 책임 급식, 학생들의 건강까지 생각하는 친환경 급식, 쾌적하고 신뢰받는 안전 급식을 실현해가겠다고" 밝혔다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr