韓, 호주와 '탄소중립 핵심' CCS 사업협력

[아시아경제 문채석 기자] 한국이 호주와 탄소중립 핵심기술인 CCS(탄소 포집·저장) 기술을 공동 추진한다. 호주 본토에서 CCS 프로젝트를 운영하고, CCS를 바탕으로 한 탄소배출권 활용 등 다양한 협력을 할 예정이다. CCS와 CCU(탄소 포집·활용) 기술은 화석연료를 친환경화하는 사실상 유일한 기술로 꼽히는데, 양국 민관 기관이 전방위적인 사업 협력을 하기로 한 것이다.

K-CCUS 추진단은 한국과 호주의 민관 기관과 CCS 관련 전방위적 협력 체계를 구축하기로 했다고 27일 밝혔다. 이번 MOU는 지난해 11월 문재인 대통령과 스콧 모리슨 호주 총리 간 정상회담에서 지난해 11월 맺은 '한-호주 탄소중립 기술 파트너십' 이행을 위한 후속 조처의 일환으로 진행됐다.

추진단은 지난 25일(현지시간) 호주 시드니에서 열린 '한-호 비즈니스라운드 테이블'에서 호주 국책 CCUS 연구기관인 'CO2CRC' 및 에너지기업 산토스, 한국무역보험공사, SK E&S 등과 CCS 사업 협력 관련 다자 간 업무협약을 맺었다.

각 기관은 ▲바유운단 가스전 등 호주와 인근 지역 CCS 개발 ▲국가 간 탄소 운송·저장 ▲탄소배출권 시장 활용방안 등을 공동 협력하기로 했다. 추진단과 CO2CRC는 CCS 개발·운영 관련 기술·정책 지원 업무를 한다. SK E&S와 산토스는 탄소 포집·저장 기술을 개발하고 적용할 예정이다. 두 기업은 호주 바로사-깔디따 가스전 개발 사업을 공동 추진 중이다. 무보는 호주 CCS 프로젝트 관련 금융 조달을 돕는다. 5개 기관은 업무 체결 직후 실무위원회를 꾸려 호주 지역 CCS 사업 진행경과 공유, 정보 교류 등을 시작한다.

추진단은 지난 24일 CO2CRC와 이번 MOU의 실질적인 이행을 지원하기 위한 포괄적 업무협약도 맺었다. 탄소중립 정책 제언, 전문가 교류 프로그램, 탄소 저장소 확보 국제 공조 등을 함께 추진하기로 했다. 권이균 추진단장은 "이번 다자 업무 협약을 통해 CCS 기술협력, CCUS 해외 감축사업이 적극 추진되길 기대한다"고 말했다.

CCUS는 CCS에 CCU(탄소 포집·활용)를 더한 개념이다. 화석연료를 쓰면서 나오는 탄소를 포집해 압축·수송한 뒤 육상·해양 지중에 저장(CCS)하거나 화학소재 등 물질로 활용(CCU)하는 기술을 통칭하는 단어다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 '2070 글로벌 탄소중립'에서 CCUS의 탄소 감축 기여도는 15%에 달한다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr