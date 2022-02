올 상반기 '녹색프리미엄' 4.67TWh 낙찰…전년 比 3.8배 '껑충'

[아시아경제 세종=이동우 기자] 산업통상자원부는 올 상반기 녹색프리미엄 입찰 결과 77개 기업·기관이 참여해 총 4.67TWh(테라와트시) 규모의 재생에너지를 낙찰받았다고 27일 밝혔다.

녹색프리미엄은 기업·기관이 입찰을 통해 한국전력에 프리미엄을 얹어주고 재생에너지를 구입하는 방식이다. 이는 사용하는 전력을 100% 재생에너지로 조달하고자 하는 자발적 캠페인인 'RE100'을 이행하기 위한 수단 중 하나로 지난해 1월 도입됐다.

이번 녹색프리미엄의 평균입찰가격은 10.9원(㎾h)이다. 지난해 상반기 입찰 대비 참여기업(35개) 대비 2.2배, 낙찰 물량은 약 3.8배 증가했다. 77개 낙찰 기업·기관은 글로벌 RE100 가입 기업을 비롯해 대기업 28개, 중소중견 기업 33개, 공공기관 등 16개 등이다. 대기업 88%, 중소중견기업 12%가 낙찰 받았다.

연간 전력사용량의 20%이상을 구매한 기업은 10개, 50% 이상은 2개, 이 중 1개 기업은 100%에 가까운 재생에너지를 구매했다. 업종별로는 제조업 44개(57%) 의류·유통·서비스업이 16개(21%)로 나타났다. 나머지 17개는 공공기관 및 지자체 등이다.

낙찰받은 기업은 기존 전기요금과 더불어 녹색프리미엄을 매월 또는 분기별로 납부해야 한다. 납부된 녹색프리미엄 재원은 중소중견기업의 설비보급, 컨설팅 등 재생에너지 사용을 지원하는데 활용될 예정이다.

산업부는 이번 입찰결과는 지난해 전체 RE100 이행실적(재생에너지 구매물량 1.45TWh)을 초과해 올해 기업들의 참여가 한층 가속화될 것으로 전망했다. 산업부 관계자는 “녹색프리미엄 외 RE100 이행수단의 활용을 독려하는 한편, 관계부처와 협의해 RE100 기업에 대한 인센티브 제공방안을 적극적으로 검토해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

