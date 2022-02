더현대 서울, 개점 1년 매출 8000억 돌파…"내년 1조 넘는다"(종합)

더현대 서울, 국내 백화점 개점 후 1년간 최고 매출 기록

'MZ백화점' 자리매김…파격적 공간 디자인·혁신적 콘텐츠 주효

올해 9200억, 내년 '1조클럽' 목표…MZ 브랜드 30여곳 추가 입점

[아시아경제 김유리 기자] 더현대 서울이 개점 1년 만에 매출 8000억원을 돌파하며 국내 백화점 개점 첫 해 매출 신기록을 달성했다. 파격적인 공간 디자인과 매장 구성, 차별화된 MD 경쟁력을 앞세워 소비 트렌드를 선도하고 있는 MZ세대(밀레니얼+Z세대)를 집중 공략한 것이 주효했다는 평가다. 이같은 흐름을 이어가 내년 '국내 백화점 최단 기간 매출 1조클럽 가입'을 달성한다는 목표다.

더현대 서울의 누적 매출 8005억원은 코로나19 장기화로 인해 대규모 마케팅이 어려운 상황에서 '오피스 타운'이란 여의도의 지리적 한계를 극복하고 이룬 성과란 점에서 의미가 크다는 평가다. 김형종 현대백화점 대표는 "더현대 서울은 차별화된 공간 구성과 콘텐츠를 앞세워 온라인 쇼핑에 익숙한 MZ세대를 다시 백화점으로 불러모왔다는 점에서 의미가 크다"며 "올해 매출 9200억원을 달성하고, 내년에는 1조원 이상을 기록할 것으로 기대하고 있다"고 말했다.

더현대 서울이 내년에 매출 1조원을 달성하면, 개점 이후 2년 10개월 만에 1조 클럽에 가입해 국내 백화점 점포 중 최단기간 매출 1조원을 달성하게 된다.

더현대 서울은 지난해 오픈 당시 국내 최초로 '리테일 테라피(쇼핑을 통한 힐링)' 개념을 적용하며 전체 영업 면적(8만9100㎡)의 절반을 실내 조경이나 고객 휴식 공간 등으로 꾸며 이목을 끌었다. 백화점업계 최초로 무인매장 '언커먼 스토어'를 선보이는 등 독창적인 콘텐츠를 선보였고, 지하 2층을 MZ세대를 겨냥한 '크리에이티브 그라운드'로 꾸며 H&M그룹(스웨덴) 최상위 SPA 브랜드인 '아르켓(ARKET)'의 아시아 첫 매장을 비롯해 스니커즈 리셀 전문 매장인 'BGZT(번개장터)랩'과 명품 시계 리셀숍 '용정콜렉션', 온라인 유명 남성 패션 브랜드 '쿠어(coor)' 등 국내 백화점에서 보기 힘든 매장을 입점시켰다.

더현대 서울의 30대 이하 고객 비중은 압도적으로 높다. 오픈 후 1년간 더현대 서울의 연령대별 매출 비중을 분석한 결과, 20~30대가 차지하는 비중은 50.3%로 더현대 서울을 제외한 현대백화점 15개 점포의 20~30대 매출 비중(24.8%)보다 두 배 이상 높다. 매출 절반이 30대 이하 고객에게서 나오는 셈이다. 구매 고객수에 있어서도 20~30대 고객 비중이 다른 연령대에 비해 높다. 더현대 서울에서 물건을 구매한 고객 중 20대와 30대가 차지하는 비중은 각각 19.3%, 38.9%를 기록했다. 30대 이하 고객이 58.2%를 차지하는 것이다.

특히 이들 20·30대 중에서도 원정 쇼핑객이 많은 것 역시 눈길을 끈다. 전체 매출의 54.3%가 더현대 서울에서 10㎞ 이상 떨어진 광역 상권에서 나왔는데, 이들 중 75%가 30대 이하 고객이었다. 회사 측은 트렌드에 민감한 젊은 고객들이 물리적 거리에 상관 없이 더현대 서울을 찾은 것으로 분석하고 있다.

젊은 세대가 주로 이용하는 인스타그램에서도 더현대 서울의 인기를 확인할 수 있다. 더현대 서울을 해시태그한 인스타그램 게시물은 31만개(2월25일 기준)를 넘어서며, 개점 1년 만에 국내 유통시설 중 가장 많은 해시태그 수를 기록했고 소셜 미디어 언급량도 100만건에 달했다.

고객 관심은 다양한 수치로도 나타난다. 고객이 3300㎡(약 1000평) 규모의 실내 정원 '사운즈 포레스트'에 머문 평균 시간은 약 37분으로, 더현대 서울 패션 브랜드의 평균 체류시간(4분)보다 9배 이상 길었다. 자연과 힐링을 접목한 더현대 서울의 '리테일 테라피' 콘셉트가 고객들의 발길을 사로잡았다는 얘기다. 더현대 서울 지하 2층 MZ세대 전문관 '크리에이티브 그라운드'에서 지난 1년간 상품을 구매한 20~30대 고객은 약 140만명을 기록했다. 서울시에 거주하는 20~30대(288만명) 2명 중 1명이 '크리에이티브 그라운드'에서 쇼핑을 한 셈이다.

이밖에 더현대 서울 지하 1층 '테이스티 서울'에 입점한 식음료(F&B) 브랜드 중 판매 1위를 기록한 홍콩식 음식점 '호우섬'에서 1년간 판매된 만두를 담은 접시(11만7886접시)을 쌓으면 히말라야산의 높이(8035m)와 맞먹고, 복합문화공간 '알트원(ALT.1)'의 '엔디워홀', '테라사 프레이타스' 등의 전시를 관람한 고객 또한 유통업계 최대 규모인 20만명에 달한다.

현대백화점은 더현대 서울을 대한민국 서울의 대표 '라이프스타일 랜드마크'로 키우는 동시에, 백화점 업계 최단 기간 '매출 1조원' 달성에도 속도를 낸다는 구상이다. MZ세대를 겨냥한 30여 '힙한' 브랜드 입점을 계획하고 있으며, 주변 상권 개발에 따른 잠재 고객 확보에도 박차를 가한다는 전략이다.

최근 국내외에서 호평받고 있는 디자이너 브랜드 '앤더슨벨'과 명품 브랜드와의 협업 제품으로 유명한 테크 액세서리 브랜드 '케이스티파이'가 백화점 1호 매장을 오픈했고, 오는 상반기까지 코트로 유명한 남성복 브랜드 '인사일런스', 스트리트 패션 브랜드 '배드블러드' 등 신진 패션 브랜드의 백화점 1호 매장을 순차적으로 선보일 예정이다.

글로벌 명품 라인업 보강에도 나선다. 지난해 티파니·생로랑·부쉐론·톰브라운 등이 순차적으로 오픈한데 이어 오는 7월에는 프랑스 명품 브랜드 디올이 오픈할 예정이다. 더현대 서울의 두터운 '영&리치' 고객층을 위한 바쉐론 콘스탄틴, 프라다 등 글로벌 브랜드의 이색적인 팝업 스토어도 지속적으로 선보일 계획이다.

더현대 서울 주변 상권 개발이 가속화되고 있는 것도 향후 호재로 작용할 전망이다. 더현대 서울 반경 5㎞ 내에 올해만 6700여 세대가 입주할 예정인 데다 2025년까지 서울시가 여의도를 '서울디지털금융허브지원센터'로 조성할 계획이어서 국내외 핀테크 스타트업들의 여의도 입주가 속속 늘어나고 있는 상황이다.

현대백화점 관계자는 "매출과 화제성 면에서 더현대 서울의 경쟁력이 입증된 만큼 글로벌 명품 브랜드와의 입점 협의도 속도를 낼 것으로 기대하고 있다"며 "향후에도 백화점의 고정관념을 깨는 다양한 실험을 통해 더현대 서울을 국내 대표 백화점으로 육성할 방침"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr