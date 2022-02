安 "정치보복 없다 대국민 선언하자"…尹 "보복한다면 국민이 가만 놔두겠나"

李 "당연한 말씀, 尹 덜 말했으면 좋겠다"

심 "정치보복은 민주주의 위협하는 행위"

[아시아경제 나주석 기자, 이명환 기자] 4당 대선후보들은 정치보복은 없어야 한다는 데 뜻을 모았다.

안철수 국민의당 대선후보는 25일 중앙선거관리위원회 주관 제2차 대선후보 토론회에서 "다음 대통령은 누가 되더라도 정치보복은 안 된다"며 다른 후보들의 생각을 물었다.

이에 이 후보는 "전적으로 공감한다"며 "죄를 덮자는 것이 아니고 정치적 목표를 정한 다음에 특정 부문을 먼지 털 듯이 기획 사정 해 가지고 작은 것을 키우고 없는 것 만들고 이런 정치보복 하면 절대 안된다는 것"이라고 말했다. 이어 "우리 정치사가 불행해진 것이 바로 정치보복 때문인데 정말 윤석열 국민의힘 대선후보가 정치보복 말씀을 덜해주시면 정말 좋겠다"고 덧붙였다.

윤 후보는 "보복은 없다고 말했다"면서 " 여러 번 말씀을 드렸는데 보복을 하면 국민들이 가만히 놔두겠냐"고 말했다. 이어 "국은 공정한 시스템에 의해서 처리가 되어야 한다"고 밝혔다.

심상정 정의당 대선후보는 "정치보복은 민주주의를 위협하는 행위라고 생각을 한다"며 " 국민이 그 검증하는 체제를 벗어나서 일종의 폭력적인 그런 독재를 하겠다는 것과 다름없기 때문에 그건 헌정질서를 유린한 그런 대통령으로 국민들로부터 응징 받을 것이라고 생각한다"고 말했다.

이에 안 후보는 "정치보복과 관련해 대국민 선언을 할 수 있다고 생각한다"고 제안했다.

이에 이 후보는 "너무나 당연한 말씀"이라고 말했고, 윤 후보는 "자유민주주의의 기본원칙인데 선언까지 해야 되느냐"고 했다.

이에 안 후보는 "선언은 필요하다고 생각한다"며 그런 불행한 역사는 이제부터 바로 이 시점부터는 누가 대통령이 되든 다시는 반복하지 않아야한다"고 밝혔다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr