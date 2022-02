한국신문협회 신임 회장에 임채청 동아일보 발행인

[아시아경제 김흥순 기자] 한국신문협회는 25일 서울 중구 한국프레스센터에서 제 60차 정기총회와 제 352차 이사회를 열고 협회 제 48대 회장에 임채청 동아일보 발행인(사진)을 선임했다고 이날 밝혔다. 임기는 2024년 정기총회까지다.

임 회장은 취임 인사말에서 "신문협회가 지향해야 할 최고의 가치와 신문업계의 존재 이유는 언론의 자유와 국민의 알 권리"라며 "이를 억압하거나 침해하는 행위에 대해서는 조금의 양보와 타협도 있어서는 안 된다"고 말했다.

그러면서 "새 정부가 출범하는 올해는 언론환경에 많은 변화가 예상되지만, 회원사들이 함께 손을 잡고 한목소리를 낸다면 어떠한 난관도 헤쳐나갈 수 있다"며 "협회가 그 중심에 있겠다"고 덧붙였다.

임 회장은 서울대 법학과를 졸업하고 동아일보 정치부장·논설위원·편집국장·전무, 채널A 대표이사 전무, 신문방송편집인협회 운영위원장과 신문협회 부회장 등을 역임했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr