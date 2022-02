[골프토픽] ‘황제캐디’ 윌리엄스 "우즈는 상금에 무관심했던 유일한 선수"

[아시아경제 노우래 기자] ○…"우즈는 상금에 무관심했다."

‘골프황제’ 타이거 우즈(미국)의 백을 오랫동안 멨던 스티브 윌리엄스(뉴질랜드)의 말이다. 미국 골프다이제스트는 25일(한국시간) 최근 팟캐스트 방송에 출연한 윌리엄스의 인터뷰 내용을 보도했다. "스코어카드 접수처에는 순위별 상금 분배표가 게시돼 있는데, 우즈는 상금 분배표에 눈길 한번 준 적이 없었다"고 했다. 우즈가 대회를 뛰면서 상금에는 전혀 관심을 두지 않았다는 것이다.

윌리엄스가 바로 1999년부터 2011년까지 우즈의 캐디백을 들었던 ‘황제캐디’다. 우즈의 메이저 15승 중 13승을 합작했다. 우즈의 전성기에 호흡을 맞춘 덕에 윌리엄스는 우즈에게 1200만 달러에 이르는 보수와 10대의 자동차를 선물 받았다. "내가 캐디를 했던 선수 가운데 상금 분배표를 보지 않은 선수는 우즈뿐이었다"면서 "우즈는 상금이 아닌 트로피를 획득하고 기록을 만들기 위해 플레이를 했다"고 전했다.

