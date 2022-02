[아시아경제 오현길 기자] 대한상공회의소는 호주 무역투자대표부·코트라·에너지기술평가원과 공동으로 25일 호주 시드니에서 '한-호주 비즈니스 라운드테이블'을 열고 양국 간 경협 확대방안을 논의했다.

지난해 12월 문재인 대통령 호주 국빈방문의 후속조치 차원에서 추진된 이날 회의는 수소·철강·에너지저장장치·핵심광물 분야에서 양국 기업간 양해각서 체결과 협력 프로젝트 제안 등 경협 확대방안을 구체화했다.

