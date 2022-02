포스코, 제철부산물로 친환경 시멘트 생산 벤처기업 지원

시멘트 생산시 발생되는 탄소배출 저감 기여

[아시아경제 오현길 기자] 포스코그룹이 철강부산물을 친환경 시멘트 원료로 사용할 수 있도록 벤처기업과 손을 잡았다.

포스코와 포스코건설, 대륙신소재는 25일 서울 포스코센터에서 수재슬래그 활용 저탄소 친환경 시멘트 생태계 구축을 위한 업무협약를 체결했다.

포스코는 수재슬래그를 안정적으로 공급하고, 포스코건설은 개발된 제품을 실제 건설현장에 적용해 품질 검증을 지원할 계획이다. 대륙신소재는 보도블럭 등 건자재에 사용되는 친환경 시멘트를 개발, 건설현장에 적용될 것으로 기대된다.

대륙신소재는 포항 블루밸리국가산단내에 위치, 울산과학기술원(UNIST)으로 부터 무석회석 시멘트 제조 기술을 이전 받아 자원순환형 친환경 건설재료 및 건축자재를 제조하는 벤처기업이다.

시멘트 1t 생산시 석회석의 열분해를 위한 화석연료 사용으로 약 0.8t의 탄소가 발생한다. 포스코가 공급하는 수재슬래그는 용광로에서 쇳물과 함께 배출되는 부산물을 모아 물을 이용해 급랭한 것으로 시멘트와 성분이 유사하다.

포스코는 지난해 대륙신소재가 수재슬래그를 활용해 개발한 친환경 아스콘을 포항제철소 내 도로공사에 적용한 바 있다.

선인명 대륙신소재 대표는 "포스코의 관심과 지원을 받게돼 진심으로 감사드리며 수재슬래그 기반 저탄소 친환경시멘트 제품개발을 확대해 친환경 소재기업으로 성장하도록 하겠다"고 말했다.

김대업 포스코 열연선재마케팅실장은 "포스코 철강부산물이 친환경 시멘트 원료가 되어 탄소 저감에 더욱 기여할 수 있도록 지속 지원하겠다"면서 "국가적 과제인 탄소 저감에 기여하고 친환경 제품을 생산하는 기업의 시장개발을 도와 기업시민 포스코의 역할에 충실하겠다"고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr