‘브이노믹스 시대와 관광’ … 신라대, 한국호텔외식관광경영학회 아이디어 공모전 장려상 수상

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 신라대학교는 관광경영학과 재학생이 지난 10일 한국호텔외식관광경영학회가 개최한 대학생 아이디어 공모전에서 장려상을 받았다.

공모전은 브이노믹스 시대 지역관광 활성화를 위한 관광 아이디어 제안을 주제로 열렸다.

신라대 관광경영학과 2학년 전수희, 김수희, 김채은 학생은 ‘브이노믹스 시대와 관광이 만남 ? with 차박 여행’을 제안해 장려상을 받았다.

한국호텔외식관광경영학회는 1992년도 창립 이후 선진화되는 하스피탈리티(환대산업) 학문을 관련 기업에 파급시켜줌으로써 관련 산업의 미래발전에 도움을 주는 것이 목적이다.

학회는 학자들 중심의 관련 전문가와 현업의 전문가가 지식을 공유하는 플랫폼 역할을 오랫동안 맡아오고 있다.

팀 대표인 전수희 학생은 “공모전을 준비하면서 코로나19 시기에 변화된 관광 트렌드와 코로나 이후 가까운 미래에 어떤 관광의 형태가 인기를 얻을지 고민해 보는 소중한 시간이었다”고 말했다.

신라대 김정은 지도교수는 “참가 학생 모두가 관광학도로서 변화되는 시기의 관광 시장을 깊이 고민해 본 경험을 바탕으로 젊음의 힘과 아이디어가 더해져 미래의 관광 전문가가 되기를 바란다”고 말했다.

신라대 관광경영학과는 1983년 설치 이후 호텔, 여행사, 컨벤션, 크루즈, 카지노 등 국내외 관광레저 산업분야를 이끌어가는 현장 맞춤형 관광 전문가를 양성하며 각종 관광과 환대산업 관련 공모전에서 학생들의 수상이 이어지는 등 성과를 내고 있다.

영남취재본부 황두열 기자 bsb03296@asiae.co.kr