"국민연금 기금 순자산 948.7조‥작년 수익률 10.77%"

[아시아경제 박소연 기자]권덕철 보건복지부 장관은 25일 서울 더플라자 호텔에서 개최된 2022년도 제1차 국민연금기금운용위원회 모두발언으로 "2021년도 국민연금기금 결산 결과 국민연금은 기금 순자산 948조7000억원으로 2020년 대비 약 115조원이 증가했다"고 밝혔다.

기금운용수익률은 잠정 10.77%를 기록했다. 2019년 11.3%, 2020년 9.7%에 이어 최근 3년 평균 10.57%의 높은 수익률을 기록했다. 해외주식(29.5%), 대체투자(23.8%) 등에서 높은 수익률을 기록하며 기금운용 성과를 견인한 것으로 파악된다. 세부적으로는 국내주식 6.7%, 국내채권 -1.3%, 해외채권 7.1% 등을 기록했다.

권덕철 장관은 "2021년 기금운용 수익은 잠정 91조2000억원으로 같은 해 국민연금 보험료 수입(53조5000억원)의 약 1.7년치, 연금 급여지급액(29조1000억원)의 약 3.1년치에 해당된다"고 설명했다.

권 장관은 "1988년 국민연금기금 설치 이후 2021년 말까지 기금운용 누적 수익금은 총 530조8000억원으로 2021년 말 기금 순자산인 948조7000억원의 56%에 해당한다"고 언급했다.

기금의 규모는 2016년말 558조3000억원에서 2021년말 948조7000억원으로 지난 5년 동안 70% 가까이 증가했다. 최근 3년 동안의 수익금은 236조8000억원으로 이는 총 누적수익금 530조8000원의 약 45%에 달한다.

권 장관은 "코로나19 충격으로 인한 어려운 대내외 여건 속에서 선제적 위기대응 전략과 투자 다변화, 포트폴리오 조정 등을 통해 달성한 소중한 성과"라고 평가했다.

그는 또 "새해들어 금융환경은 물가상승과 주요국 통화 정책 변화 우려로 국채 금리가 상승하고, 주가 변동성이 확대되는 등 불확실성이 증가하고 있다"며 "금리상승으로 인한 가계부채 부담증가, 글로벌 교역공급망 차질 및 국제정세 불안 등 경제적 불안정성 증가에 따라 변화된 투자여건을 면밀하게 주시하고 대응해야 할 것"이라고 말했다.

한편 이날 기금운용위는 2021년도 국민연금기금 결산(안)외에도 국민연금기금 대체투자 위탁운용 목표범위 조정(안), 수탁자 책임 활동에 관한 지침 개정(안) 등에 대해 논의할 예정이다.

