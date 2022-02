구례군, 체육진흥 및 체육시설 확충 129억원 투입

올해를 새로운 체육진흥의 원년 선포

체육진흥 제도와 체육시설 환경 정비 박차

5개 분야 20개 과제 선정 추진

[구례=아시아경제 호남취재본부 육미석 기자] 전남 구례군이 체육진흥 및 체육시설 확충에 129억원을 투입한다고 25일 밝혔다.

군은 올해를 새로운 체육진흥의 원년으로 삼고 체육진흥 제도와 체육시설 환경 정비에 박차를 가하여 5개 분야 20개 과제를 선정 추진한다.

주요 추진내용은 ▲체육행사 및 대회 활성화 ▲미래 우수 체육인재 육성 ▲전국대회 개최 규모화 ▲맞춤형 전지훈련 및 스포츠대회 유치 ▲수요자 중심 공공체육시설 확충 및 운영이다.

체육행사 및 대회 활성화를 위해 46개 체육종목단체 76개의 대회 개최 및 참가에 6억3000만원을 지원해 군민 건강증진과 생활체육 활성화를 통해 군민 공동체 활동과 군민 화합을 도모한다.

체육환경 변화에 따른 관련 제도를 정비하고 민선 체육단체의 자주역량 강화와 체육인의 인권보호 개선 등 체육환경 조성에도 힘쓴다.

미래 우수 체육인재 육성 등을 위해 관내 초중고 5개교 5개 종목 67명과 체육우수 선수 2명에게 5억2000만원을 지원한다.

생활체육지도자 12명을 배치해 경기력 향상을 도모하고 스포츠강좌이용권 지원을 통해 취약계층 유·청소년의 건전한 여가활동을 지원한다.

규모화된 전국대회 6개 대회를 개최해 우수한 자연환경과 스포츠산업 인프라를 널리 알리고 대회의 규모화를 통해 지역경제를 활성화하여 지역활력의 동력으로 삼는다.

여자씨름의 발상지로서 지난 2009년부터 매년 개최해온 구례전국여자천하장사 씨름대회와 구례군청 여자씨름단 운영을 통해 여자씨름의 대외적 입지와 경쟁력을 더욱 공고히 하고 여자씨름 저변 확대와 스포츠마케팅 시너지효과를 극대화한다는 방침이다.

맞춤형 전지훈련 유치 기반 마련과 스포츠 유치활동 강화에 41억 원을 투입한다.

동하절기 지역경제를 견인할 전지훈련 유치 연인원 3만명을 목표로 전략적 유치활동을 전개하며, 스포츠 네트워킹을 통해 전국대회 유치활동에도 전력을 다한다.

수요자 중심 공공체육시설 확충 및 운영을 위해 43억 원을 투입하고 프리대회와 체육종목단체 간 소통을 강화하여 대회 유치 기반 확충과 경쟁력을 강화하고 수용력을 증대한다.

안전하고 깨끗한 체육 환경과 쾌적한 공간 제공을 위해 공설운동장 등 6개소 19억 원을 투입하여 공공체육시설의 활용도를 제고하고 이용자의 만족도를 향상시킨다.

접근성과 이용 빈도를 고려하여 누구나 쉽게 이용할 수 있도록 200여 곳에 설치된 동네체육시설의 주기적인 관리를 통해 안전한 체육활동 기회를 제공한다.

