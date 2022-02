신안군, 공정관광 지방정부협의회 설립 추진

공정관광 통해 관광객·주민·자연 상생 추구

[신안=아시아경제 호남취재본부 최재경 기자] 전남 신안군이 지속 가능한 관광산업을 육성하기 위해 공정관광 추진에 앞장선다.

지난 23일 영상회의로 개최한 공정관광 지방정부협의회 준비 회의에 신안군수 등 전국 14개의 지방자치단체장이 참석했다.

전국 지자체 33곳이 협의회 참여 의사를 밝혔고 설립 전까지 최대 50여 곳이 참여할 것으로 전망된다.

공정관광은 관광으로 파생되는 이익을 공정하게 분배하고 공정한 거래를 이루게 하는 것을 모토다. 이를 통해 지역 주민의 삶과 문화, 자연환경의 상생을 추구한다.

회의에 참석한 단체장들은 공정관광 지방정부 협의회의 구성 필요성을 인식하고 공정관광 활성화를 위해 힘을 모으기로 했다.

공동협력사업으로 공정관광 공동 연구, 법령 및 제도 개선, 연대와 협력, 전국 순회 포럼 등도 개최한다.

신안군 관계자는 “최근 화두가 된 공정관광은 단순히 보고 즐기는 것이 아닌 지역의 문제를 해결하는 혁신적인 솔루션이다”며 “관광객과 지역 주민이 참여한 가운데 자연과 더불어 지속 가능한 관광산업을 활성화하는 데 앞장서겠다”고 밝혔다.

한편, 공정관광 지방정부협의회는 내달 21일 국회에서 출범식을 갖고 공식 활동을 펼칠 예정이다.

신안 = 호남취재본부 최재경 기자(gabrielw@asiae.co.kr)