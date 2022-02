[위클리中企]코아스·깨끗한나라·이누스·스페이스클라우드

[아시아경제 김종화 기자] 사무용 가구 전문업체 코아스가 실제 사용성을 최적화 한 2022년 리뉴얼 신제품을 출시했다. 생활용품기업 깨끗한나라는 임인년을 맞아 글로벌 캐릭터 브랜드 디즈니와 협업해 호랑이의 기운을 담은 '보솜이 베이비케어 티거 에디션'을 다음달 출시한다. 욕실 전문 기업 이누스도 다음달 캐릭터 테마 놀이시설 '뽀로로파크'에 놀이형 욕실 위생 교육 공간 '이누스 포레스트(INUS Forest)'를 선보인다. 생활 공간 대여 플랫폼 스페이스클라우드가 촬영 장소를 지원하는 '컨셉데이' 이벤트의 제휴 공간을 모집한다.

코아스, 2022 리뉴얼 신제품 출시

코아스가 소통과 협업, 몰입 등 공간부터 실제 사용성에 최적화 한 2022년 리뉴얼 신제품을 출시했다.

코아스는 기능적 측면을 넘어 변화하는 공간적 특성에 최적화된 사용성과 디자인으로 리뉴얼과 신제품이라는 두 가지 방향으로 출시했다. 사무용부터 휴게공간, 교육용, 가정용까지 그 동안 다양한 컨설팅을 통해 축적된 공간별 니즈를 반영, 사용자 배려 디자인 제품이다.

사무용가구 인스파이어 코어는 120도 데스크를 새롭게 추가해 일자형 데스크의 팀 업무공간부터 업무와 소통, 휴게 공간의 공존을 이룬 개방형 업무공간, 소통기능을 극대화한 협업형 워크스테이션까지 더 많은 환경과 사용자를 위한 새로운 옵션을 제공한다.

새롭게 출시한 슬릭시리즈는 자율좌석제부터 원격업무까지 이동성과 자율성이 강조되고 있는 오피스에서 스크린 중심의 군더더기 없는 깔끔한 디자인, 기능으로 합리적인 워크스테이션을 구성할 수 있다.

교육용에서는 학생용 책상인 로이, 로이플러스, 스칼라 플러스 시리즈에서 기존 멜라민 상판에 더해 학생들의 학습 효과를 높일 수 있는 유리상판 옵션을 추가했다. 공용 의자 비아 벤치체어는 고급스러움과 부드러운 곡선이 돋보이는 디자인, 조립이 가능한 모듈형 구조로 기본형부터 팔걸이와 USB/무선충전이 가능한 태블릿 조합이 가능해 필요에 따라 선택할 수 있도록 했다.

코아스 관계자는 "이번 리뉴얼과 신제품들은 단순 트렌드가 아닌 그 동안 사용자 니즈를 분석하며 반영한 결과물"이라면서 "공간부터 실제 사용성까지 언제나 고객의 관점에서 디자인하기 위해 노력했다"고 말했다.

깨끗한나라, 디즈니와 '보솜이 베이비케어 티거 에디션' 출시

생활용품기업 깨끗한나라가 임인년(壬寅年)을 맞아 글로벌 캐릭터 브랜드 디즈니(Disney)와 협업해 호랑이의 기운을 담은 '보솜이 베이비케어 티거 에디션'을 다음달에 출시할 예정이다.

깨끗한나라는 긍정적 에너지가 더욱 필요한 요즘 밝고 유쾌한 호랑이 캐릭터 '티거'를 통해 엄마와 아이 모두에게 힘을 주고자 보솜이 베이비케어 티거 에디션을 출시했다고 설명했다. 낱개 기저귀에는 다양한 색상의 귀엽게 뛰어노는 티거의 모습을 담아 새옷을 갈아입은 듯한 화사한 분위기를 연출할 수 있다.

보솜이 베이비케어 티거 에디션은 귀여운 패키지 디자인 뿐만 아니라 아기의 피부와 편안함을 생각한 제품이다. 병풀추출물이 함유된 부드러운 코튼 스킨커버로 아기 엉덩이를 보호하고 솜털 느낌의 플러피 시트로 입은 듯 안 입은 듯 연약한 아기 피부를 포근하게 감싸준다.

깨끗한나라 관계자는 "실내에 머무는 시간이 많은 요즘 새로운 변화를 통해 고객에게 즐거움을 드리고자 티거 에디션을 기획했다"면서 "앞으로도 감각적인 디자인으로 육아에 재미와 감동을 선물하겠다"고 말했다.

보솜이 베이비케어는 그동안 다양한 디즈니 캐릭터와 콜라보를 진행해 많은 사랑을 받아 왔으며, 이번에 출시된 티거 에디션은 밴드형과 팬티형 두 가지로 만날 수 있다.

이누스, 뽀로로 파크에 아이들 위한 유쾌한 욕실 공간 '이누스 포레스트' 선보여

욕실 전문 기업 이누스가 다음달부터 캐릭터 테마 놀이시설 '뽀로로파크'에 놀이형 욕실 위생 교육 공간 '이누스 포레스트(INUS Forest)'를 선보인다.

이누스 포레스트는 아이들에게 친숙한 뽀로로 캐릭터와 함께 숲속의 동물 친구들을 욕실 공간에서 만나는 콘셉트로, 놀면서 욕실 위생을 자연스럽게 배울 수 있는 공간이다. 전체적으로 숲속을 연상시키는 분위기를 자아내기 위해 이누스의 자연의 느낌을 주는 플로럴 타일을 활용했다.

이누스는 이누스 포레스트 곳곳에 흥미로운 요소들을 만들어 아이들이 욕실을 재미있는 공간으로 인식할 수 있도록 했다. 욕실 공간 곳곳의 버튼을 누르면 들리는 다양한 동물 소리가 나고, 동물 캐릭터 구강 구조 모형을 이용한 칫솔질 놀이와 알록달록한 유아용 욕실 용품들을 비치했다. 또 아이들의 신체 구조와 낮은 눈높이를 고려한 포토제닉한 동물 조형물을 설치, 사진을 찍어 추억을 남길 수 있도록 했다.

또 '이누스 힐링테라피 패키지'의 오렌지 테라코타, 세이지 그린 타일 적용해 아이들의 몸과 마음에 긍정적인 에너지를 불러올 수 있도록 했고, 이누스의 어른용 양변기와 세면기 외에도 어린이 욕실 브랜드 키누스(KINUS)의 위생도기 2종(양변기, 세면기)를 비치해 아이들이 흥미를 가질 수 있도록 했다.

홍승렬 이누스 대표는 "뽀로로 파크에 선보이는 이번 공간을 통해 아이들이 욕실을 머물고 싶은 공간으로 인식하는 계기가 되길 바란다"고 전했다.

프로필 촬영 장소가 대세, '스페이스클라우드' 컨셉데이 제휴공간 모집

생활 공간 대여 플랫폼 스페이스클라우드가 촬영 장소를 지원하는 '컨셉데이' 이벤트의 제휴 공간을 모집한다.

올해로 3회를 맞이한 스페이스클라우드 컨셉데이는 사진 촬영을 즐기는 MZ세대를 위한 촬영 공간 선물 이벤트다. 영상 및 사진을 기반으로 한 SNS의 성장과 더불어 젊은 세대 사이에 수요가 급등한 촬영스튜디오 유형의 이용 촉진을 위해 기획됐다. 이벤트 제휴로 참여하는 공간은 스페이스클라우드 내 컨셉데이 촬영스튜디오 특별 기획전으로 홍보될 예정이다.

스페이스클라우드에 따르면, 서비스 내 '촬영 스튜디오' 유형으로 등록된 공간은 2022년 2월 기준 3000여개로, 촬영스튜디오 공간 채널을 처음 오픈한 2020년 2월 기준 150 여개에서 2년 동안 약 20배 증가했다. 코로나로 1인 방송, 웨비나 등을 목적으로 한 이용이 더욱 증가하면서 촬영스튜디오는 스페이스클라우드 서비스 내 가장 인기 있는 공간 유형으로 자리잡았다.

스페이스클라우드 호스트케어 팀은 "촬영스튜디오 수요에 따라 기존의 촬영 공간 유형인 촬영스튜디오, 호리존, 라이브방송, 실외촬영 4개의 유형에 렌탈스튜디오를 추가해 서비스 내 촬영 공간 유형을 보다 세분화했다"면서 "이로 인해 앞으로 이용자들은 촬영을 위한 실내형 렌탈 촬영스튜디오를 보다 손쉽게 검색하고 예약할 수 있게 됐다"고 설명했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr