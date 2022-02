청년CEO 1000여명, 청년창업사관학교 졸업…"매출 2658억원 창출"

[아시아경제 김보경 기자] 중소벤처기업진흥공단은 25일 서울 목동 서울청년창업사관학교에서 11기 청년창업사관학교(청창사) 졸업식을 개최했다. 졸업식은 코로나19 확산 예방을 위해 현장 참여 인원을 최소화하고 온오프라인 동시 진행했다.

청창사는 유망 아이템과 혁신 기술을 보유한 우수 창업자를 발굴해 최대 1억원의 사업화 자금과 교육·코칭, 사무공간, 시제품제작 등을 일괄 지원하는 국내 대표 창업 지원 사업이다.

이날 11기 청년 창업기업 대표 1044명이 졸업했다. 창업 3년 이내 초기단계 기업인 이들은 지난해 매출 2658억원, 고용 3548명, 투자유치 228억원이라는 성과를 냈다.

2011년 개교한 이래로 오늘 졸업한 11기를 포함해 총 5842명의 창업자가 청창사를 거쳐갔고, 유니콘기업도 2곳이 탄생했다. 2018년에는 토스를 서비스하는 비바리퍼블리카(이승건 대표, 2기)가, 지난해에는 직방(안성우 대표, 1기)이 유니콘기업으로 이름을 올렸다.

졸업식에서는 ▲우수졸업기업 표창 수여 ▲선배기업 응원 메시지 ▲스타트업 피칭 페스타 왕중왕전 ▲온라인 전시관 등이 진행됐다.

우수졸업기업 표창에는 자가 두피측정 및 탈모예측 솔루션을 제공하는 콘스탄트의 정근식 대표 등 14명이 중소벤처기업부 장관상을, 빅데이터 기반 플랜트 자재 O2O 중개거래 플랫폼을 운영하는 마켓오브메테리얼의 조윤기 대표 등 12명이 중진공 이사장상을 수상했다.

스타트업 피칭 페스타 왕중왕전에 오른 세종씨아이, 제이엔디코스메틱, 콜로세움코퍼레이션, 스프링온워드, 바다품애 등 5개 사가 투자자를 대상으로 IR발표를 진행했다.

김학도 중진공 이사장은 "창업기업이 청창사를 디딤돌 삼아 유니콘기업으로 성장하고, 창업 생태계를 선도해나갈 수 있도록 적극 지원하겠다"고 약속했다.

