靑 "러시아에 교민·기업 있는데…독자제재 하란 건가"

[아시아경제 이지은 기자] 청와대가 한국이 '독자제재에 참여하지 않는다'는 일각의 비판에 대해 "러시아에 우리 기업과 교민이 있지 않나"며 독자제재는 사실상 불가능하다는 뜻을 밝혔다.

박수현 청와대 국민소통수석은 25일 TBS 라디오 '김어준의 뉴스공장'에 출연해 "언론의 보도를 보면, '러시아 제재에 한국만 빠졌다' 이렇게 비판을 하고 있던데 한국도 그럼 독자 제재를 하라는 뜻입니까"라고 반문하며 이같이 말했다.

박 수석은 "러시아에 있는 우리 기업과 교민들이 있지 않나"며 "러시아와 교역도 커지고 있는데, 이런 부분들을 하나도 생각을 안 하나"고 지적했다.

이어 "어제(24일) 발표를 하니까 또 '뒤늦은 제재 동참' (이라고 비판하는 것은) 도대체 이해를 할 수가 없다"고 덧붙였다.

박 수석은 "우리만 독자적으로 뭘 할 수 있는 그런 시대가 아니"라며 "미국과 유럽과 이런 나라들이 러시아에 대한 제재를 경제 제재를 하게 된다면 불가피하게 우리가 연결이 돼 있는 부분이 있기 때문에 우리도 자연스럽게 동참할 수밖에 없다"고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr