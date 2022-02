새 역사 쓸까…삼성 갤럭시 S22·탭S8, 25일 전세계 출격

전세계 40개국 출시, 3월까지 130여개국으로 확대

세계에서 전작 대비 2배 이상 많은 사전 예약 물량 기록

[아시아경제 임혜선 기자] 삼성전자가 '갤럭시 S22' 시리즈를 전세계 주요 국가에서 25일 본격 출시한다. 태블릿 '갤럭시 탭S8' 시리즈도 함께 내놓는다.

'갤럭시 S22' 시리즈가 출시되는 국가는 한국을 포함해 미국과 캐나다, 영국·프랑스 등 유럽 전역 등 전세계 약 40개국이다. '갤럭시 S22' 시리즈와 함께 공개된 '갤럭시 탭S8' 시리즈도 한국, 미국, 유럽 에서 출시된다.

삼성전자는 신제품의 출시국을 다음달 중순까지 130여개국으로 확대할 예정이다.

'갤럭시 S22' 시리즈는 야간 촬영을 지원하는 '나이토그래피(Nightography)', 차별화된 'S펜', 강화된 신경망프로세서(NPU) 성능을 갖춘 4nm 프로세서 등 한층 높아진 완성도로 전세계 소바지들에게 호평을 받았다.

지난 10일(한국시간) 제품 공개 이후 전세계 약 70개국에서 진행된 사전 예약에서 갤럭시 스마트폰 사상 최대 실적을 기록 중이다. 삼성전자에 따르면 '갤럭시 S22' 시리즈는 전세계에서 전작 대비 2배 이상 높은 사전 판매량을 기록했다. '갤럭시 S22 울트라'가 60% 이상의 비중으로 시리즈의 흥행을 이끌었다.

국내에서는 사전 개통 첫 날인 22일 하루 동안 역대 최다인 30만대 이상이 개통되었으며, 앞서 진행된 사전 판매에서도 약 102만대를 기록했다.

삼성전자는 '갤럭시 S22' 시리즈의 예상을 훨씬 뛰어 넘는 사전 예약 물량으로 인해 예약자 대상 개통 기간을 기존 25일에서 다음달 5일까지 연장했다.

처음으로 울트라 모델을 선보인 '갤럭시 탭S8' 시리즈도 강력한 멀티태스킹, 대화면 등으로 인기를 끌며, 전세계에서 전작 대비 2배 이상 높은 사전 판매량을 기록했다. 14.6형 대화면의 '갤럭시 탭 S8 울트라'가 약 50%의 소비자 선택을 받았다. 사전 예약 첫 날 국내 삼성전자 홈페이지에서 전 모델이 완판되기도 했다.

삼성전자는 영국과 브라질, 인도 싱가포르 등 전세계 각 국가의 현지 상황에 따라 소비자·미디어·파트너 대상 '갤럭시 S22'·'갤럭시 탭S8'의 출시 행사를 진행하고 있다. 국내에서는 실제 소비자가 '갤럭시S22' 시리즈를 통해 꿈꾸고 바라는 삶에 대한 사연을 바탕으로 갤럭시 찐팬들과 함께하는 리얼 마케팅 쇼 '프로덕션 522'를 진행하고 있다. 지난 10일 첫편 공개를 시작으로 현재까지 누적 조회수 3000만회 이상을 기록 중이다.

전국 삼성 디지털프라자를 비롯한 20여 곳에서 '갤럭시 S22'와 '갤럭시 탭S8'을 체험할 수 있는 '갤럭시 스튜디오'도 운영한다. 출시일인 25일부터는 신학기를 맞이해 서울 경희대학교, 서울여자대학교 등 주요 대학 캠퍼스에서도 '갤럭시 스튜디오'를 진행할 예정이다.

