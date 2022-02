한울본부, 울진군에 공공의료기관 산후조리 프로그램 무료 지원

[아시아경제 영남취재본부 김귀열 기자] 한국수력원자력 한울원자력본부는 지난 24일 울진군의료원과 ‘공공의료기관 산후조리 프로그램 지원’ 협약식을 했다.

한울본부는 주소지가 울진군인 산모에게 산후조리 프로그램을 무료로 이용할 수 있도록 지원한다. 울진군의료원에 1억3000여만원을 지원해 올해 기존 산후조리 마사지 프로그램에 더해 산후체조 요가 산후우울 예방 명상, 오케타니 마사지까지 이용토록 했다.

박범수 한울본부장은 “산후조리는 출산 후 산모의 건강회복에 꼭 필요한 과정으로 여겨지고 있다”며 “출산가정에 경제적 도움을 주고 산후 스트레스를 해소해줄 계획”이라고 말했다.

정호성 울진군의료원장은 “한울본부의 지원 취지에 따라 공공산후조리원 운영에 만전을 기하겠다”고 답했다.

한울본부는 2018년부터 시행한 출생 축하 기념품 지원과 공공의료기관 산후조리 프로그램 지원을 통해 지역사회 저출산 문제 해결에 기여하고 있다.

