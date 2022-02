[아시아경제 김현정 기자] 미 국방부 고위 당국자는 24일(현지시간) 러시아군이 우크라이나의 수도 키예프 인근으로 진격하고 있다고 밝혔다.

이날 CNN은 관련 당국자의 말은 인용, 러시아 정부가 계속해서 우크라이나로 군대를 보내고 있다고 보도했다. 해당 당국자는 ""러시아가 모두 160발 이상의 미사일을 발사했다"며 "대부분이 단거리 탄도 미사일이지만, 일부는 중거리와 순항 미사일이 포함돼 있다"고 덧붙였다.

다만 "(이 미사일이)서방으로 더 밀어붙이는 것으로 보고 있지는 않다"고 언급했다.

또한 다만 러시아군이 체르노빌 원전 통제권을 확보했다는 보도와 관련해선 확인할 수 없다고 전했다.

김현정 기자 alphag@asiae.co.kr