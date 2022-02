[아시아경제 김민영 기자] 러시아의 우크라이나 침공에 따른 난민이 최대 500만 명에 달할 수 있다는 경고가 나왔다.

24일(현지시간) 영국 일간 더타임스 등에 따르면 린다 토머스-그린필드 주유엔 미국대사는 전날 뉴욕 유엔본부에서 열린 안전보장이사회 긴급회의에서 "우리가 예측한 바로는 러시아의 침공은 새로운 난민 위기로 이어질 수 있다"고 말했다.

토머스-그린필드 대사는 이것이 전 세계 최대 규모의 난민 위기가 될 수 있다고 예상하면서 "러시아가 전쟁을 선택하면 난민 500만명 이상이 나올 것"이라고 전망했다.

전쟁 개시로 인한 식량 가격 급등도 경고했다.

그는 "러시아의 행동은 식량 가격 폭등을 유발해 리비아와 예멘, 레바논 등지에서 더 심각한 기근으로 이어질 수 있다"고 말했다.

러시아와 우크라이나는 합해서 전 세계 밀 수출량의 30%를 생산하고 있다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr