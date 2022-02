이재명 "러, 우크라 침공에 강한 유감…정부, 교민안전에 만전 기해야"

[아시아경제 이기민 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 24일 러시아의 우크라이나 침공에 대해 "강한 유감을 표명한다"고 밝혔다.

이 후보는 이날 오후 여의도 당사에서 진행된 '민주당 긴급 안보경제 연석회의'에 참석해 "우크라이나 영토적 통일성과 주권은 존중돼야 한다"며 이같이 말했다.

그는 "관련국들이 긴급 대화에 나서 평화 해결을 위한 노력을 끝까지 다해주길 촉구한다. 무엇보다 중요한 건 교민들의 안전이다"며 "정부는 우리 국민의 안전에 만전을 기해달라"고 당부했다.

이어 "기업 피해와 국내 경제에 미칠 불확실성을 최소화해야 한다. 이번 사태 장기화에 대비해 원유 같은 원자재 공급망을 재점검하고, 식량 안보 미칠 영향도 철저히 대비해달라"며 "경제 제재로 영향을 받을 우리 기업의 애로, 현안 파악이 필요하다. 수급 우려 큰 소부장(소재·부품·장비) 산업을 각별히 살펴서 기업 운영 어려움 없도록 해야 한다"고 강조했다.

그는 특히 "우크라이나는 지역분쟁을 넘어 새 냉전이 우려스러운 상황이다. 신냉전 구도는 한반도 평화체제에도 영향을 줄 것"이라며 "그래서 더욱 한반도 평화와 안정이 중요하다"고 언급했다.

그는 또 윤석열 국민의힘 대선후보를 겨냥해 "지도자가 반드시 해야 할 일은 평화 지키는 일이다. 사드(THAAD·고고도미사일방어체계) 선제타격 같은 안보를 정쟁화하는 일들은 스스로 위기를 자초하는 일"이라며 "다음 대통령은 이런 위기를 돌파할 유능한 안보 경제 대통령이 필요하다. 글로벌 위기를 기회로 만드는 유능한 정부가 절실하다"고 지적했다.

그러면서 "전쟁은 이기더라도 공멸이다. 평화가 곧 경제고 평화가 답이다"며 "위기에 강한 유능한 안보 대통령, 평화 지키는 대통령이 돼서 국민 여러분의 생명과 재산을 반드시 지켜드리겠다"고 강조했다.

