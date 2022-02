[아시아경제 김민영 기자] 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 24일(현지시간) "우크라이나와 전쟁을 벌인 러시아의 결정을 강력히 규탄한다"고 강조했다.

마크롱 대통령은 러시아군이 우크라이나 영토에 진입한 이날 오전 트위터에 "러시아는 군사작전을 즉각 중단해야 한다"는 글을 올리며 러시아를 비판했다.

AFP 통신에 따르면 마크롱 대통령은 이날 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 전화 통화를 하고 지원을 요청받았다고 엘리제궁이 밝혔다.

젤렌스키 대통령은 유럽의 단결을 촉구하며 다양한 개입을 요구했고 마크롱 대통령은 프랑스가 우크라이나를 지지한다는 입장을 밝혔다.

마크롱 대통령은 이날 오전 9시 엘리제궁에서 국가안보회의를 주재한다.

