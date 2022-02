우크라 전면전에 美·日·호주, 전략비축유 방출 준비

[아시아경제 이현우 기자] 러시아의 우크라이나 침공과 전면전이 현실화되면서 국제유가 추가 급등 우려가 커지는 가운데 미국과 일본, 호주가 전략비축유(SPR) 방출을 준비하고 있는 것으로 알려졌다.

24일(현지시간) 블룸버그통신은 소식통들의 말을 인용해 "조 바이든 미국 행정부가 국제 유가를 진정시키기 위해 다른 나라와 함께 전략비축유를 방출하는 방안을 고려하고 있다"며 "최종 결정을 내린 상태는 아니지만 다른 나라와의 공조 방안 등을 다각도로 검토하고 있으며, 방출 시기와 규모에 대한 모델링 작업도 진행 중"이라고 보도했다.

일본과 호주도 미국의 전략비축유 방출계획에 동참할 것이란 관측이 나오고 있다. 주요외신에 따르면 일본 정부의 한 관리는 국제에너지기구(IEA)가 요청하면 다른 회원국들과 함께 비축유 방출에 나설 방침이라고 밝혔다. 앞서 이날 일본 경제산업성은 성명을 통해 "원유 시장의 안정은 세계·일본 경제 안정에 극히 중요하다"고 밝혔고, 구로다 하루히코 일본은행 총재도 이날 참의원에 출석해 일본의 높은 대외 원유 의존도를 지적하면서 우크라이나 사태가 유가에 미치는 영향을 주시하고 있다고 말했다.

앵거스 테일러 호주 에너지 장관도 이날 성명을 통해 국제에너지기구(IEA), 미국과 함께 유가와 천연가스 가격 동향을 면밀히 살피고 있다면서 유가 안정을 위해 전략비축유를 방출할 준비가 돼 있다고 밝혔다. 테일러 장관은 "국제적인 유가 급등을 통제할 수는 없겠지만 미국, IEA와 함께 국제유가 급등을 완화하기 위한 조치를 준비하고 있다"고 설명했다.

