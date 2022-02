권덕철 복지부 장관, "오미크론 특성에 맞춰 엔데믹 준비중"

3월 중반 정점 이후 감소되면 서서히 일상 회복

거리두기·방역패스 개편 등도 추진

[아시아경제 조인경 기자] 권덕철 보건복지부 장관이 코로나19의 '엔데믹' 전환 기대를 높이는 정부의 메시지가 신중하지 못하다는 지적에 대해 "오미크론 변이 특성에 맞게 대응하고 있다"고 밝혔다.

권 장관은 24일 오전 비대면으로 열린 기자단 온라인 간담회에서 "(오미크론이) 아직 유행의 정점에 이르지 않았는데 완화된 메시지가 나온다는 지적이 있었다"며 "다른 나라에서도 정점을 찍은 다음에 감소 추세를 보였다. 이러한 오미크론의 특성이 세계적으로 드러났기 때문에 그에 맞게 대응한다는 것"이라고 설명했다.

정부가 최근 오미크론 유행이 정점을 지나면 사회적 거리두기 등 방역 조치도 완화하는 방향으로 조정하겠다는 방침을 밝히면서 다음달 9일 대선을 앞두고 '정치방역'을 하는 것이라는 지적이 나오자 이에 대해 설명한 것이다. 권 장관은 "시기적으로 대선하고 연관돼서 그러는 것 같은데, 그 전부터 오미크론을 준비하고 있었고 그에 맞게 가고 있다"며 일축했다.

오미크론이 전파력은 강하지만 중증화율·치명률은 낮다는 특성이 밝혀진 만큼 기존 델타 변이 때와는 다른 대응을 해야 한다고 강조했다. 권 장관은 "오미크론의 특성이 밝혀졌기 때문에 방역당국이 메시지를 보수적으로 내도 국민이 실제로 따라주지 않는 경향이 있다"며 "아직은 오미크론이 독감보다는 훨씬 더 높은 치명률을 갖고 있기 때문에 접종에 참여해달라"고 당부했다.

엔데믹 전환 시점에 대해선 "이른 시일 안에 되기를 바라지만, 3월 중반까지는 최정점에 이를 것이라는 전문가 분석이 있다"며 "그때쯤 감소 추세로 가면서 서서히 오미크론 특성에 맞는 일상회복으로 가지 않을까"라고 기대했다.

그러나 집단면역 형성을 위해 많은 사람이 감염돼야 한다는 일부 주장에 대해서는 "굉장히 위험한 생각"이라며 "우리나라는 다른 나라와 달리 확진을 최대로 억제하면서 일상으로 갈 수 있도록 하고 있다"고 강조했다.

추가적인 변이 바이러스 등이 나올 가능성에 대해선 "아직은 급속한 변이 보고는 없는 것으로 안다"며 "질병관리청과 세계보건기구(WHO) 등 국제기구가 변이 위험성을 분석하고 있는데, 전문가 보고가 있으면 그에 따라 대응하겠다"고 밝혔다.

거리두기와 방역패스 등 방역조치 개편 시기에 대해 권 장관은 "환자가 계속 늘어 그에 맞게 의료대응을 해나가는 한편, 중증화율이나 사망률이 안정적으로 유지되면 거리두기를 개편하는 등 출구전략을 같이 준비해나갈 것"이라고 답했다. 다만 모든 방역 조치를 종료하고 일상으로 돌아간다는 것은 아니라면서 "방역을 종료하기에는 코로나19 종식은 아직 이르다고 판단한다"고 했다.

최근 신생아를 포함한 1세 미만 영아 확진자들이 위험해 질 수 있다는 지적엔 대해선 소아 전문 응급센터 등을 확대해 나가겠다는 계획도 밝혔다. 코로나 거점 전담병원을 활용, 소아병상을 864개까지 확대하고, 소아전문 응급센터도 마련한다.

권 장관은 "영아의 경우 응급 상황에서 제대로 조치를 받지 못하면 (건강상태가) 심각해지거나 후유증이 남을 수 있다"며 "(재택치료중인 소아 확진자는) 주간엔 소아청소년과 전문들이, 야간에는 소아상담센터가 관리해 영아들이 병원으로 바로 이송돼 조치를 받을 수 있도록 하겠다"고 말했다.

3월 개학을 앞두고 학생들에게 주2회 자가검사키트를 통한 검사를 강제하는 등 질병청과 교육부의 방역대책이 엇갈리고 있다는 지적에 대해선 "부처간 엇박자는 아니다"고 답했다. 유치원과 초등학교 학생은 백신 접종대상이 아닌 만큼 가족단위 확진자가 발생하지 않도록 각 시도교육청 사정에 맞게 재량을 둔 것이라는 설명이다.

한편 전날 대구에서 60세 미만에 대한 식당·카페 방역패스 효력정지 판결이 나온 것에 대해 권 장관은 "현장에서 신분증을 보고 60세 미만인지 확인하기는 어려워 혼란이 우려된다"며 "식당·카페는 마스크를 벗고 대화가 이뤄지는 곳이어서 방역패스도 있고 영업시간 제한도 있는 것"이라며 대구시와 함께 즉시항고를 검토하겠다고 밝혔다.

