'광주 남구청장 출마 김용집 광주시의회 의장 26일 출판기념회

광주국제양궁장서 오전 10시~오후 5시 워킹 스루로

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 오는 6월 전국동시지방선거 광주광역시 남구청장 출마를 준비 중인 김용집 광주시의회 의장이 오는 26일 출판기념회를 연다.

광주국제양궁장에서 여는 출판기념회는 코로나19 확산 예방을 위해 오전 10시부터 오후 5시까지 워킹 스루 방식으로 진행된다.

이 자리에서 김 의장은 자신의 인생관과 의정철학을 담은 저서 ‘가슴 따뜻한 사람, 그래! 김용집’을 선보인다.

책에는 지난 8년간의 의정활동 기간 동안 언론에 발표한 기고문, 인사말, 정책 발언, 인터뷰, 현장 사진 등을 오롯이 담았다.

김 의장은 “정치를 처음 시작했을 당시 오직 주민만 바라보며 가슴으로 경청하고 행동으로 소통하겠다는 다짐을 잘 지키며 살아왔는지 되돌아보는 심정으로 책을 썼다”며 “이번 행사를 통해 시민들에게 좀 더 많은 조언과 정책 제안을 듣고자 한다”고 밝혔다.

한편 김 의장은 광주시의회 의장으로 취임한 후 의회 조직 개편과 혁신 작업을 성공적으로 마무리했으며 폭넓은 의정활동 경험을 바탕으로 광주시의회를 전국 최고의 선진의회로 이끌었다는 평가를 받고 있다.

특히 영호남 시도민들의 오랜 숙원사업이던 광주-대구 달빛내륙철도 사업을 ‘국토교통부 제4차 국가철도망계획’에 최종 반영시키는데 주도적 역할을 담당했다.

