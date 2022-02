바이든, '러 우크라 침공 규탄' 내일 연설…추가 제재 발표

[아시아경제 뉴욕=조슬기나 특파원] 조 바이든 미국 대통령이 러시아의 군사작전 개시와 관련해 24일(현지시간) 연설에 나설 예정이다.

CNN은 23일 백악관 관계자를 인용해 바이든 대통령이 이 자리에서 추가 제재 조치를 발표할 것이라고 보도했다. 이 관계자는 "러시아가 이유와 정당성 없이 우크라이나를 공격한 것에 대해 미국, 동맹국, 파트너들이 책임을 물을 것"이라고 설명했다.

앞서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 우크라이나 동부 돈바스 지역에서 특별 군사작전을 실시한다고 공식 발표했다. 직후 CNN, NBC뉴스를 비롯한 주요 외신들은 우크라이나 수도 키예프에서 폭발음이 들렸다고 보도했다.

바이든 대통령은 즉각 성명을 통해 "이번 침공이 가져올 인명 피해와 파괴는 러시아의 책임"이라며 "미국과 동맹, 파트너는 단결해 대응할 것"이라고 규탄했다. 그는 24일 오전 주요7개국(G7) 정상들과 화상 회담을 한다면서 추가적인 대러 제재도 시사했다.

