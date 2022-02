SH, 세곡2지구 분양원가 공개···평당 1000~1200만원

[아시아경제 김민영 기자] 서울주택도시공사(SH공사)가 아파트 분양원가를 택지 조성원가를 추가로 공개했다. 지난해 12월 고덕강일 4단지, 지난 1월 오금 1,2단지 및 항동 2,3단지에 이어 세 번째다. 이번 공개엔 강남권 보금자리 주택인 세곡2지구 2,3,4,6단지가 포함됐다.

24일 SH공사에 따르면 세곡2-1단지와 2-3단지 ㎡당 분양 원가는 각각 314만4000원과 325만3000원으로 나타났다. 평당(3.3㎡) 분양 원가로 따지면, 1039만~1075만원 선이다. 분양원가에는 택지조성원가와 건설원가가 포함된다. 당시 평당 분양가격은 1355만원~1356만원에 형성됐다. 세곡 2-1단지와 2-3단지 분양 수익률은 20.7~23.3%에 달한다.

세곡2-4단지와 2-6단지 ㎡당 분양원가는 각각 329만4000원과 385만6000원이다. 세곡2-4단지의 평당 분양원가는 1089만원이며 세곡 2-6단지는 1274만원이다. 평당 분양가격은 1410만원~1494만원으로 분양 수익률은 9.6~27.1%다.

이번 공개 대상인 세곡2지구 1, 3, 4, 6단지는 2013년부터 2014년까지 분양한 단지로 전체 공동주택 8개 단지 중 공사가 자체시행 및 분양한 단지들이다.

분양원가 자료는 작년 11월9일 서울시가 발표한 SH 5대공사 혁신방안에 따라 지난 1월 공개한 항동·오금지구와 동일하게 21개 항목으로 정리해 공개한다.

택지조성원가는 용지비, 조성비, 이주대책비 등 10개 항목으로, 건설원가는 도급내역서에 기반한 공종별 공사비와 간접비 항목을 합하여 11개 항목으로 구분 공개한다.

이전 분양원가 공개와 동일하게 4개 단지의 설계?도급내역서와 분양수익 사용내역도 홈페이지에 공개된다.

김헌동 SH공사 사장은 "강남 지역이라 하더라도 건설원가(건축비용)는 타 지역과 유사함을 확인할 수 있을 것"이라며 "이제는 돈을 조금 더 들이더라도 질 좋은 주택을 공급하도록 노력할 예정"이라고 말했다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr